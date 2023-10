Battuta d'arresto: Marco Bezzecchi si rompe la clavicola



di Günther Wiesinger - Traduzione automatica da Tedesco

@marcobez/Instagram

Il tre volte vincitore della stagione Marco Bezzecchi del team Mooney VR46 ha dovuto subire un intervento chirurgico in Italia. Non si sa se "Bez" sarà in grado di correre a Mandalika il prossimo fine settimana.

