Mandalika : le calendrier du GP d'Indonésie 2023

Les as du MotoGP se préparent à un triplé peut-être décisif en Asie, à commencer par le "Pertamina Grand Prix of Indonesia" cette semaine : le calendrier et la situation de départ.

Le circuit de Mandalika Street sur Lombok, l'île voisine de l'attraction touristique Bali, a fait son entrée dans le calendrier du MotoGP l'année dernière. C'est la première fois depuis 25 ans qu'un Grand Prix du championnat du monde de moto a lieu en Indonésie. La dernière fois que les as du deux-roues avaient couru sur le circuit de Sentul, c'était en 1996 et 1997.

Le circuit pittoresque de Mandalika (4,301 km de long, onze virages à droite et six à gauche, ligne droite d'arrivée de 507 m) n'a été achevé qu'en 2021. En novembre de la même année, il a accueilli son premier événement international avec le championnat du monde de Superbike. La première MotoGP en mars 2022 a été remportée par Miguel Oliveira sous la pluie, à l'époque sur KTM.

Cette saison, tous les regards seront tournés vers le duel interne à Ducati en tête du classement du championnat du monde : l'as Pramac Jorge Martin n'a plus que trois points de retard sur le tenant du titre Francesco "Pecco" Bagnaia avant le 15e des 20 Grands Prix.

La participation de Marco Bezzecchi, troisième du championnat du monde, est incertaine après son opération de la clavicule hier dimanche. On ne sait pas non plus si son coéquipier de Mooney-VR46, Luca Marini, sera à nouveau opérationnel. En revanche, les retours d'Enea Bastianini (Ducati Lenovo) et d'Alex Márquez (Gresini Racing) sont prévus. Par ailleurs, le pilote LCR Honda Alex Rins fera une nouvelle tentative vendredi, mais Stefan Bradl est prêt à intervenir au dernier moment, comme il l'avait déjà fait à Motegi.

Pour que les fans d'Allemagne, d'Autriche et de Suisse ne manquent rien, ils devront à nouveau se lever tôt le week-end prochain - six heures de décalage horaire avec l'Europe centrale sont à prendre en compte.

Par rapport à l'horaire habituel, les courses du dimanche commenceront toutefois une heure plus tard que d'habitude. Ainsi, la course principale du MotoGP n'est prévue qu'à 15 heures, heure locale, et donc - comme le sprint Tissot du samedi - à 9 heures CEST.

Horaire du GP d'Indonésie 2023 (CEST)

Vendredi 13 octobre :

03h00 - 03h35 (35 min) : Moto3, Practice 1

03h50 - 04h30 (40 min) : Moto2, Practice 1

04h45 - 05h30 (45 min) : MotoGP, FP1



07h15 - 07h50 (35 min) : Moto3, Practice 2

08.05 - 08.45 (40 min) : Moto2, Practice 2

09.00 - 10.00 (60 min) : MotoGP, Practice



Samedi 14 octobre :

02h40 - 03h10 (30 min) : Moto3, Practice 3

03h25 - 03h55 (30 min) : Moto2, Practice 3

04.10 - 04.40 (30 min) : MotoGP, FP2

04.50 - 05.05 (15 min) : MotoGP, Qualifying 1

05.15 - 05.30 (15 min) : MotoGP, Qualifying 2



06.50 - 07.05 (15 min) : Moto3, qualification 1

07.15 - 07.30 (15 min) : Moto3, Qualifying 2

07.45 - 08.00 heures (15 min) : Moto2, Qualifying 1

08.10 - 08.25 (15 min) : Moto2, Qualifying 2



Heure de départ

09h00 : MotoGP Sprint (13 tours)



Dimanche 15 octobre :

04h40 - 04h50 (10 min) : MotoGP, warm-up



Heures de départ

06h00 : Course Moto3 (20 tours)

07h15 : Course Moto2 (22 tours)

09h00 : Course MotoGP (27 tours)