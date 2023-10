Mandalika: il programma del GP d'Indonesia 2023

Gli assi della MotoGP si trovano di fronte a una tripletta potenzialmente pre-decisiva in Asia, a partire dal "Pertamina Grand Prix of Indonesia" di questa settimana: il programma e la posizione di partenza.

Il Mandalika Street Circuit di Lombok, l'isola vicina alla turistica Bali, è stato aggiunto al calendario del MotoGP lo scorso anno. È stata la prima volta in 25 anni che un Gran Premio del Motomondiale si è tenuto in Indonesia. L'ultima volta che gli assi delle due ruote hanno corso sul circuito di Sentul è stato nel 1996 e nel 1997.

Il pittoresco circuito di Mandalika (4,301 km di lunghezza, undici curve a destra e sei a sinistra, rettilineo di partenza e arrivo di 507 m) è stato completato solo nel 2021, ma nel novembre dello stesso anno ha ospitato il suo primo evento internazionale, il Campionato mondiale Superbike. La prima del MotoGP, nel marzo 2022, è stata vinta da Miguel Oliveira sotto la pioggia, allora ancora su KTM.

In questa stagione, tutti gli occhi saranno puntati sul duello interno alla Ducati in testa alla classifica del Campionato del Mondo: l'asso della Pramac Jorge Martin è a soli tre punti dal campione in carica Francesco "Pecco" Bagnaia prima del 15° di 20 Gran Premi.

La partecipazione di Marco Bezzecchi, terzo nel Campionato del Mondo, è in dubbio dopo l'operazione alla clavicola subita ieri. È incerto anche se il suo compagno di squadra Mooney VR46 Luca Marini sarà di nuovo in grado di agire. Sono previsti i ritorni di Enea Bastianini (Ducati Lenovo) e Alex Márquez (Gresini Racing). Inoltre, il pilota LCR Honda Alex Rins farà un nuovo tentativo venerdì, ma Stefan Bradl è disponibile per un incarico a breve termine, come lo è stato l'ultima volta a Motegi.

Affinché i fan di Germania, Austria e Svizzera non si perdano nulla, il prossimo fine settimana dovranno alzarsi di nuovo presto: c'è un fuso orario di sei ore rispetto all'Europa centrale.

Le gare di domenica, tuttavia, inizieranno un'ora più tardi rispetto al solito programma. La gara principale della MotoGP, ad esempio, non è prevista prima delle 15.00 ora locale e quindi - come la Tissot Sprint di sabato - alle 9.00 CEST.

Programma del GP d'Indonesia 2023 (CEST).

Venerdì 13 ottobre:

03.00 - 03.35 (35 minuti): Moto3, prove 1

03.50 - 04.30 (40 minuti): Moto2, prove 1

04.45 - 05.30 (45 min): MotoGP, FP1



07.15 - 07.50 (35 min): Moto3, prove 2

08.05 - 08.45 (40 minuti): Moto2, prove 2

09.00 - 10.00 (60 minuti): MotoGP, prove libere



Sabato 14 ottobre:

02.40 - 03.10 (30 minuti): Moto3, prove 3

03.25 - 03.55 (30 min): Moto2, prove 3

04.10 - 04.40 (30 min): MotoGP, FP2

04.50 - 05.05 (15 min): MotoGP, qualifiche 1

05.15 - 05.30 (15 min): MotoGP, qualifiche 2



06.50 - 07.05 (15 min): Moto3, qualifiche 1

07.15 - 07.30 (15 min): Moto3, qualifiche 2

07.45 - 08.00 (15 min): Moto2, qualifiche 1

08.10 - 08.25 (15 min): Moto2, qualifiche 2



Orario di inizio

09.00: MotoGP Sprint (13 giri)



Domenica 15 ottobre:

04.40 - 04.50 (10 min): MotoGP, warm-up



Orari di partenza

06.00: Gara Moto3 (20 giri)

07.15: Gara Moto2 (22 giri)

09.00: gara della MotoGP (27 giri)