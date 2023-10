Mandalika: O calendário do GP da Indonésia de 2023

Os ases do MotoGP enfrentam uma tripla potencialmente pré-decisiva na Ásia, a começar pelo "Pertamina Grand Prix of Indonesia" desta semana: o calendário e a posição de partida.

O Circuito de Rua de Mandalika em Lombok, a ilha vizinha do íman turístico Bali, foi adicionado ao calendário do MotoGP no ano passado. Esta foi a primeira vez em 25 anos que um Grande Prémio do Campeonato do Mundo de Motociclismo se realizou na Indonésia. A última vez que os ases das duas rodas tinham corrido no Circuito de Sentul foi em 1996 e 1997.

O pitoresco circuito de Mandalika (4,301 km de comprimento, onze curvas à direita e seis à esquerda, reta de partida e chegada de 507 m) só ficou concluído em 2021, mas em novembro do mesmo ano acolheu o seu primeiro evento internacional, o Campeonato do Mundo de Superbike. A estreia no MotoGP, em março de 2022, foi ganha à chuva por Miguel Oliveira, então ainda na KTM.

Esta época, todos os olhos estarão postos no duelo Ducati-interno no topo da classificação do Campeonato do Mundo: o ás da Pramac Jorge Martin está apenas a três pontos do atual campeão Francesco "Pecco" Bagnaia antes do 15º dos 20 Grandes Prémios.

A participação de Marco Bezzecchi, terceiro no Campeonato do Mundo, é duvidosa após a sua operação à clavícula ontem. Também é incerto se o seu companheiro de equipa no Mooney VR46, Luca Marini, estará novamente apto para a ação. Estão previstos os regressos de Enea Bastianini (Ducati Lenovo) e Alex Márquez (Gresini Racing). Além disso, o piloto da LCR Honda Alex Rins vai fazer uma nova tentativa na sexta-feira, mas Stefan Bradl está disponível para uma missão de curta duração, tal como aconteceu da última vez em Motegi.

Para que os fãs na Alemanha, Áustria e Suíça não percam nada, terão de se levantar cedo novamente no próximo fim de semana - há uma diferença horária de seis horas para a Europa Central.

As corridas de domingo, no entanto, começarão uma hora mais tarde do que o habitual, em comparação com o horário habitual. A corrida principal de MotoGP, por exemplo, não está programada antes das 15h00 locais e, portanto, como o Tissot Sprint no sábado, às 9h00 CEST.

Calendário do GP da Indonésia de 2023 (CEST).

Sexta-feira, 13 de outubro:

03:00 - 03:35 (35 min): Moto3, Treino 1

03h50 - 04h30 (40 min): Moto2, Treino 1

04.45 - 05.30 (45 min): MotoGP, FP1



07h15 - 07h50 (35 min): Moto3, Treino 2

08.05 - 08.45 (40 min): Moto2, Treino 2

09.00 - 10.00 (60 min): MotoGP, Treino



Sábado, 14 de outubro:

02.40 - 03.10 (30 min): Moto3, Treino 3

03.25 - 03.55 (30 min): Moto2, Treino 3

04.10 - 04.40 (30 min): MotoGP, FP2

04.50 - 05.05 (15 min): MotoGP, Qualificação 1

05.15 - 05.30 (15 min): MotoGP, Qualificação 2



06.50 - 07.05 (15 min): Moto3, Qualificação 1

07.15 - 07.30 (15 min): Moto3, Qualificação 2

07.45 - 08.00 (15 min): Moto2, Qualificação 1

08.10 - 08.25 (15 min): Moto2, Qualificação 2



Hora da partida

09.00: MotoGP Sprint (13 voltas)



Domingo, 15 de outubro:

04.40 - 04.50 (10 min): MotoGP, aquecimento



Horas de partida

06.00: Corrida de Moto3 (20 voltas)

07h15: Corrida de Moto2 (22 voltas)

09.00: Corrida de MotoGP (27 voltas)