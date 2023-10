Fabio Quartararo s'interroge : Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné chez Yamaha ?

Le pilote d'usine Yamaha Fabio Quartararo a remporté onze victoires en MotoGP en trois ans avec la M1, il a été champion du monde en 2021 et vice-champion du monde en 2022. En 2023, il n'a pas remporté de victoire et rumine tout ce qui a été gâché chez Yamaha.

Fabio Quartararo a vécu des montagnes russes d'émotions durant la saison MotoGP. Il y a eu des Grands Prix comme celui du Mans, à domicile, ou le Dutch-TT d'Assen, où il était particulièrement confiant, mais où il s'est retrouvé en mauvaise posture. Ainsi, au GP de France, il n'a pas dépassé la 13e place sur la grille de départ et a chuté à deux tours de la fin, en huitième position, dans le virage "Garage Bleu". Dimanche, au Mans, il n'a pu faire mieux que 7e, à 15 secondes du vainqueur Bezzecchi.

Le Français s'est également montré profondément frustré à Assen, car la M1-Yamaha avait toujours fonctionné de manière irréprochable sur ce circuit exigeant (comme au Mans), du moins par le passé. "El Diablo" s'est effectivement assuré la quatrième place sur la grille de départ et a terminé le sprint en troisième position, à seulement 1,8 seconde de Bezzecchi. Mais il a lourdement chuté lors de la course du dimanche et est parti pour la pause estivale avec de nombreuses blessures.

Résumé désolant après 14 Grand Prix

Jusqu'à présent, Fabio n'a décroché que deux podiums en 14 Grand Prix 2023 le dimanche, avec une troisième place au Texas et en Inde.

Un triste bilan pour ce pilote d'exception, qui a encore fêté trois victoires en GP en 2020 au sein de l'équipe cliente Petronas-Yamaha, a remporté le championnat du monde en 2021 au sein de l'équipe d'usine et a terminé le championnat en 2022 en tant que vice-champion du monde.

Avant le GP d'Indonésie sur le circuit de Mandalika Street, Quartararo se maintient tant bien que mal à la dixième position du championnat du monde des pilotes avec 111 points. Pourtant, l'ingénieur Luca Marmorini et sa société de tuning "Marmotors" auraient dû fournir pour 2023 un moteur quatre cylindres en ligne plus puissant, ce qui était urgent.

Aujourd'hui, Fabio se plaint régulièrement : "Nous avons perdu les points forts actuels de la Yamaha et n'avons malheureusement rien rattrapé au niveau des anciens points faibles". C'est pourquoi il a eu du mal à se hisser dans le top 10 lors de certains Grand Prix.

Le dixième du championnat du monde se plaint aussi régulièrement que Yamaha atteigne en 2023 des temps au tour plus lents que par le passé sur certaines pistes. Rien d'étonnant à cela : l'ex-champion du monde est revenu désespérément à la moto de 2022 lors des derniers tests hivernaux à Portimão.

Chez Yamaha, on s'interroge depuis plus de six mois sur les raisons de cette chute vertigineuse après la saison 2022, sachant que Bagnaia avait déjà rattrapé 93 points sur Fabio l'année précédente après le Sachsenring, avant de devenir champion du monde avec 17 points d'avance.

La compétitivité de la M1 a donc commencé à décliner dès le milieu de l'année 2022.

Mystère après la débâcle de Jerez en 2023

Incroyable : Yamaha a même connu une débâcle à Jerez en 2023, alors qu'en 2020, lors des deux Grands Prix de la Corona (Espagne et Andalousie), on y avait d'abord fêté un doublé par Quartararo et Viñales, et même un hat-trick lors du deuxième événement (Quartararo s'imposant devant Viñales et Rossi).

En avril 2023, Quartararo et Morbidelli (il a été vice-champion du monde en 2020 sur la Petronas-Yamaha !) ont trébuché et ont franchi la ligne d'arrivée aux 10e et 11e places.

"Oui, c'est une question compliquée de savoir pourquoi nous n'avons pas atteint les objectifs espérés en 2023", soupire Lin Jarvis, le directeur général de Yamaha Motor Racing, dans une interview accordée à SPEEDWEEK.com. "Je ne peux pas donner de réponse spécifique à cette question ; nous y réfléchissons beaucoup. Bien sûr, le package aéro a évolué depuis, cet aspect a pris de l'importance ces dernières années. Les constructions de pneus ont également évolué, beaucoup de choses entrent en ligne de compte. C'est une frustration pour nous, surtout pour Fabio, car il a été champion du monde il y a deux ans, et l'année dernière, il a longtemps mené le championnat du monde".

"Cette année, Fabio n'est tout simplement pas au niveau de nos concurrents", résume Jarvis. "Bien sûr, la frustration grandit, car il s'est vraiment battu pendant la première partie de la saison et espérait pouvoir se battre pour le championnat. Mais à un moment donné, Fabio a réalisé : 'Nous n'y arriverons pas, nous devons l'accepter. Je dois maintenant travailler pour l'avenir'. Ensuite, on a pu constater un changement de mentalité. C'est pourquoi nous avons identifié une approche différente chez Fabio lors des derniers Grand Prix. Il était également important pour son propre bien-être mental de poser ces nouveaux jalons".

Une chose est sûre : dans le passé, les as de Yamaha ont souvent pu compenser le manque de chevaux par une grande vitesse en virage, une maniabilité irréprochable et un freinage de premier ordre.

Cela s'est produit à une époque où, sous l'ère Rossi/Lorenzo, la moitié du peloton était composée de motos d'occasion - et Suzuki, Ducati, Aprilia et KTM n'étaient pas vraiment compétitives, voire pas du tout présentes.

Aujourd'hui, les pilotes Yamaha à moteur en ligne ont tout simplement trop de motos V4 rapides avec des pilotes de pointe sur leur chemin.

"Fabio a souvent expliqué qu'il était désavantagé dans les combats parce que les autres machines doivent être pilotées très différemment des nôtres", sait Lin Jarvis. "Cela est particulièrement préjudiciable lorsque nous manquons de puissance moteur. Nous avons toujours eu du mal dans les lignes droites. Mais la grande force de la M1 a toujours été sa capacité de freinage, c'est aussi un point fort de Fabio. Mais quand tu manques d'adhérence à l'arrière, le freinage tardif n'est pas facile. En premier lieu, nous nous torturons sur des pistes avec peu d'adhérence. Nous l'avons vu à Barcelone et sur d'autres circuits".

Résultats MotoGP Course GP, Motegi, 1.10. :

1. Martin, Ducati, 12 rdn en 24:06,314 min.

2. Bagnaia, Ducati, + 1,413 sec

3. Marc Márquez, Honda, + 2,013

4. Bezzecchi, Ducati, + 2,943

5. Aleix Espargaró, Aprilia, + 3,181

6. Miller, KTM, + 6,837

7. Augusto Fernández, KTM, + 7,587

8. Di Giannantonio, Ducati, + 8,602

9. Raúl Fernández, Aprilia, + 11,229

10. Quartararo, Yamaha, + 12,244

11. Nakagami, Honda, + 14,714

12. Mir, Honda, + 14,924

13. Crutchlow, Yamaha, + 16,057

14e Bradl, Honda, + 17,253

15. Pol Espargaró, KTM, + 24,921

16. Pirro, Ducati, + 33,962

17. Morbidelli, Yamaha, + 1:14,934 min

Résultats MotoGP Sprint, Motegi (30.9.) :

1. Martin, Ducati, 12 rdn en 21:00,734 min.

2. Binder, KTM, + 1,390 sec

3. Bagnaia, Ducati, + 5,276

4. Miller, KTM, + 6,194

5. Zarco, Ducati, + 6,315

6. Bezzecchi, Ducati, + 8,919

7. Marc Márquez, Honda, + 9,298

8. Di Giannantonio, Ducati, + 10,189

9. Viñales, Aprilia, + 12,404

10. Raúl Fernández, Aprilia, + 15,366

11. Pol Espargaró, KTM, + 15,473

12. Augusto Fernández, KTM, + 15,592

13. Mir, Honda, + 17,052

14. Oliveira, Aprilia, + 18,092

15. Quartararo, Yamaha, + 19,333

16. Morbidelli, Yamaha, + 19,645

17. Nakagami, Honda, + 21,862

18. Crutchlow, Yamaha, + 26,026

19. Pirro, Ducati, + 27,911

20e Bradl, Honda, + 28,178

- Aleix Espargaró, Aprilia, 4 tours de retard

Classement au championnat du monde après 28 courses sur 40 :

1. Bagnaia, 319 points. 2. Martin 316. 3. Bezzecchi 265. 4. Binder 201. 5. Aleix Espargaró 171. 6. Zarco 162. 6. 7. Viñales 139. 8. Marini 135. 9. Miller 125. 10. Quartararo 111. 11. Alex Márquez 108. 12. Morbidelli 77. 13. Oliveira 69. 14. Augusto Fernández 67. 15. Marc Márquez 64. 16. Di Giannantonio 52. 17. Rins 47. 18. Nakagami 45. 19. Raúl Fernández 36. 20. Pedrosa 32. 21. Bastianini 25. 22. Mir 20. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.

Championnat du monde des constructeurs :

1. Ducati, 490 points. 2. KTM 272. 3. Aprilia 240. 4. Honda 142. 5. Yamaha 131.

Championnat du monde par équipes :

1. Prima Pramac Racing 478 points. 2. Mooney VR46 Racing 400. 3. Ducati Lenovo Team 354. 4. Red Bull KTM Factory Racing 326. 5. Aprilia Racing 310. 6. Monster Energy Yamaha 188. 7. Gresini Racing 161. 8. CryptoDATA RNF 109. 9. LCR Honda 98. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 88. 11. Repsol Honda 84.