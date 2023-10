Fabio Quartararo è perplesso: Cosa è andato storto alla Yamaha

Fabio Quartararo ha vissuto un'altalena di emozioni durante la stagione del MotoGP. Ci sono stati Gran Premi come quello di casa a Le Mans o il Dutch TT di Assen, dove si aspettava molto, ma poi ha dovuto soffrire molto. Al GP di Francia, ad esempio, non è andato oltre il 13° posto in griglia e poi è caduto all'ottavo posto nella curva "Garage Bleu" a due giri dalla fine. Domenica a Le Mans, non è riuscito ad andare oltre il 7° posto, a 15 secondi dal vincitore Bezzecchi.

Il francese era profondamente frustrato anche ad Assen, perché la M1 Yamaha aveva sempre funzionato alla grande su questo tracciato impegnativo (come a Le Mans), almeno in passato. "El Diablo" si è effettivamente assicurato il quarto posto in griglia e ha completato la volata in terza posizione, a soli 1,8 secondi da Bezzecchi. Nella gara di domenica, però, è caduto pesantemente e ha iniziato la pausa estiva con diversi infortuni.

Un bilancio desolante dopo 14 Gran Premi

Finora, Fabio ha ottenuto solo due podi in 14 Gran Premi 2023, con i terzi posti in Texas e in India.

Un bilancio desolante per un pilota eccezionale, che ha festeggiato tre vittorie nei GP con il team clienti Petronas Yamaha nel 2020, ha vinto il campionato del mondo con il team ufficiale nel 2021 e ha concluso il campionato 2022 come secondo classificato.

Prima del GP d'Indonesia sul Mandalika Street Circuit, Quartararo si mantiene a malapena in decima posizione nel campionato mondiale piloti con 111 punti. Luca Marmorini e la sua azienda di tuning "Marmotors" avrebbero dovuto fornire un motore a quattro cilindri in linea più potente e urgente per il 2023.

Oggi Fabio si lamenta regolarmente: "Abbiamo perso i precedenti punti di forza della Yamaha e purtroppo non abbiamo recuperato nulla delle vecchie debolezze". Ecco perché è stato difficile per lui anche solo entrare nella top ten in alcuni Gran Premi.

Il decimo pilota del Campionato del Mondo si lamenta anche del fatto che nel 2023 la Yamaha ottiene tempi sul giro più lenti su alcuni circuiti rispetto al passato. Non c'è da stupirsi: l'ex campione del mondo è tornato disperatamente alla moto 2022 durante gli ultimi test invernali a Portimão.

La Yamaha si è chiesta per più di metà anno perché le cose siano andate così in discesa dopo la stagione 2022, con Bagnaia che aveva già recuperato 93 punti su Fabio dopo il Sachsenring dello scorso anno e poi è diventato ancora campione del mondo con un vantaggio di 17 punti.

Quindi la competitività della M1 è andata scemando a partire dalla metà del 2022.

Mistero dopo la debacle di Jerez nel 2023

Incredibilmente, la Yamaha ha addirittura vissuto una debacle a Jerez nel 2023, nonostante nel 2020 nei due Gran Premi della Corona (Spagna e Andalusia) si fosse festeggiata prima una doppia vittoria di Quartararo e Viñales e nel secondo evento addirittura una tripletta (Quartararo vinse davanti a Viñales e Rossi).

Nell'aprile 2023, Quartararo e Morbidelli (secondo classificato nel 2020 con la Petronas Yamaha!) arrivarono al traguardo in decima e undicesima posizione.

"Sì, è complicato chiedersi perché non abbiamo raggiunto gli obiettivi che speravamo nel 2023", ha sospirato Lin Jarvis, Managing Director di Yamaha Motor Racing, in un'intervista a SPEEDWEEK.com. "Non posso dare una risposta specifica; ci stiamo pensando molto. Naturalmente il pacchetto aerodinamico è cambiato da allora, questo aspetto è diventato più importante negli ultimi anni. Anche i disegni degli pneumatici sono cambiati, ci sono molti aspetti da prendere in considerazione. È una frustrazione per noi, soprattutto per Fabio, perché è stato campione del mondo due anni fa e l'anno scorso è stato a lungo in testa al mondiale".

"Quest'anno Fabio non è al livello dei nostri concorrenti", ha concluso Jarvis. "Ovviamente la frustrazione cresce perché nella prima parte della stagione ha davvero faticato e sperava di poter lottare per il campionato. Ma a un certo punto Fabio ha capito: 'Non avremo successo, dobbiamo accettarlo. Ora devo lavorare per il futuro". Dopo di che, c'è stato un cambiamento di mentalità. Ecco perché abbiamo notato un approccio diverso in Fabio durante l'ultimo Gran Premio. Era importante anche per il suo benessere mentale impostare questo nuovo percorso".

Una cosa è chiara: in passato, gli assi della Yamaha riuscivano spesso a compensare la mancanza di cavalli con una grande velocità in curva, una maneggevolezza impeccabile e una frenata di altissimo livello.

Questo avveniva in un'epoca in cui, nell'era Rossi/Lorenzo, metà del campo era costituito da moto di seconda mano, e Suzuki, Ducati, Aprilia e KTM non erano realmente competitive o addirittura presenti.

Oggi ci sono semplicemente troppe moto V4 veloci con piloti di punta che ostacolano i piloti Yamaha in linea.

"Fabio ha spesso spiegato che nelle battaglie ha lo svantaggio che le altre moto devono essere guidate in modo diverso dalle nostre", ha spiegato Lin Jarvis. "Questo è particolarmente dannoso quando ci manca la potenza del motore. Abbiamo sempre faticato sui rettilinei. Ma il grande punto di forza della M1 è sempre stata la frenata, che è anche un punto di forza di Fabio. Ma quando manca l'aderenza al posteriore, le frenate tardive non sono facili. Innanzitutto, facciamo fatica sulle piste con poca aderenza. Lo abbiamo visto a Barcellona e in altri circuiti".

Risultati MotoGP Gara GP, Motegi, 1.10.:

1° Martin, Ducati, 12 giri in 24:06.314 min.

2° Bagnaia, Ducati, + 1,413 sec.

3° Marc Márquez, Honda, + 2,013

4° Bezzecchi, Ducati, + 2,943

5° Aleix Espargaró, Aprilia, + 3.181

6° Miller, KTM, + 6.837

7° Augusto Fernández, KTM, + 7,587

8° Di Giannantonio, Ducati, + 8.602

9° Raúl Fernández, Aprilia, + 11.229

10° Quartararo, Yamaha, + 12.244

11° Nakagami, Honda, + 14.714

12° Mir, Honda, + 14.924

13° Crutchlow, Yamaha, + 16.057

14° Bradl, Honda, + 17.253

15° Pol Espargaró, KTM, + 24.921

16° Pirro, Ducati, + 33.962

17° Morbidelli, Yamaha, + 1:14.934 min.

Risultati MotoGP Sprint, Motegi (30.9.):

1° Martin, Ducati, 12 Rdn in 21:00.734 min.

2° Binder, KTM, + 1,390 sec.

3° Bagnaia, Ducati, + 5,276

4° Miller, KTM, + 6.194

5° Zarco, Ducati, + 6.315

6° Bezzecchi, Ducati, + 8.919

7° Marc Márquez, Honda, + 9.298

8° Di Giannantonio, Ducati, + 10.189

9° Viñales, Aprilia, + 12.404

10° Raúl Fernández, Aprilia, + 15.366

11° Pol Espargaró, KTM, + 15.473

12° Augusto Fernández, KTM, + 15.592

13° Mir, Honda, + 17.052

14° Oliveira, Aprilia, + 18.092

15° Quartararo, Yamaha, + 19.333

16° Morbidelli, Yamaha, + 19.645

17° Nakagami, Honda, + 21.862

18° Crutchlow, Yamaha, + 26.026

19° Pirro, Ducati, + 27.911

20° Bradl, Honda, + 28.178

- Aleix Espargaró, Aprilia, 4 giri in meno

Classifica del Campionato del Mondo dopo 28 gare su 40:

1° Bagnaia, 319 punti. 2. Martin 316. 3. Bezzecchi 265. 4. Binder 201. 5. Aleix Espargaró 171. 6. Zarco 162. 6. 7. Viñales 139. 8. Marini 135. 9. Miller 125. 10. Quartararo 111. 11. Alex Márquez 108. 12. Morbidelli 77. 13. Oliveira 69. 14. Augusto Fernández 67. 15. Marc Márquez 64. 16. Bagnaia, 1.5. Marc Márquez 64. 16. Di Giannantonio 52. 17. Rins 47. 18. Nakagami 45. 19. Raúl Fernández 36. 20. Pedrosa 32. 21. Bastianini 25. 22. Mir 20. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.

Campionato mondiale costruttori:

1° Ducati, 490 punti. 2° KTM 272. 3° Aprilia 240. 4° Honda 142. 5° Yamaha 131.

Campionato del mondo a squadre:

1° Prima Pramac Racing 478 punti. 2. Mooney VR46 Racing 400. 3. Ducati Lenovo Team 354. 4. Red Bull KTM Factory Racing 326. 5. Aprilia Racing 310. 6. Monster Energy Yamaha 188. 7. Gresini Racing 161. 8. CryptoDATA RNF 109. 9. LCR Honda 98. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 88. 11. Repsol Honda 84.