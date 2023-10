Fabio Quartararo está perplexo: O que é que correu mal na Yamaha?

O piloto de fábrica da Yamaha, Fabio Quartararo, venceu onze corridas de MotoGP em três anos com a M1, foi campeão mundial em 2021 e vice-campeão em 2022. Em 2023, não ganhou nenhuma corrida e está a pensar no que correu mal na Yamaha.

Fabio Quartararo viveu uma montanha russa de emoções durante a época de MotoGP. Houve Grandes Prémios como o evento caseiro em Le Mans ou o TT holandês em Assen, onde ele esperava muito, mas depois teve de sofrer muito. No GP de França, por exemplo, não foi além do 13º lugar na grelha e depois caiu em oitavo lugar na curva "Garage Bleu" duas voltas antes do final. No domingo, em Le Mans, não conseguiu ir além do 7º lugar, 15 segundos atrás do vencedor Bezzecchi.

O francês também ficou profundamente frustrado em Assen, porque a M1 Yamaha sempre trabalhou em primeira classe nesta pista exigente (como em Le Mans), pelo menos no passado. "El Diablo" chegou a garantir o quarto lugar na grelha e completou o sprint na terceira posição, apenas 1,8 segundos atrás de Bezzecchi. Mas na corrida de domingo, teve um forte acidente - e depois foi para a pausa de verão com várias lesões.

Resumo sombrio após 14 Grandes Prémios

Até agora, Fabio tem apenas dois pódios em 14 Grandes Prémios 2023, no domingo, com terceiros lugares no Texas e na Índia.

Um resumo sombrio para o excecional piloto, que comemorou três vitórias em GP na equipa cliente Petronas Yamaha em 2020, venceu o Campeonato do Mundo na equipa de fábrica em 2021 e terminou o campeonato de 2022 como vice-campeão.

Antes do GP da Indonésia no Circuito de Rua Mandalika, Quartararo mal consegue manter a décima posição no campeonato do mundo de pilotos com 111 pontos. Luca Marmorini e a sua empresa de tuning "Marmotors" deveriam ter fornecido um motor de quatro cilindros em linha mais forte, urgentemente necessário para 2023.

Atualmente, Fabio queixa-se regularmente: "Perdemos os pontos fortes anteriores da Yamaha e, infelizmente, não compensámos as antigas fraquezas." É por isso que foi difícil para ele ficar entre os dez primeiros em alguns Grandes Prémios.

O décimo classificado do Campeonato do Mundo também se queixa repetidamente de que a Yamaha consegue tempos de volta mais lentos em algumas pistas em 2023 do que no passado. Não é de admirar: o ex-campeão mundial regressou desesperadamente à moto de 2022 no último teste de inverno em Portimão.

Há mais de meio ano que a Yamaha não sabe por que razão as coisas desceram tão abruptamente após a temporada de 2022, com Bagnaia já a recuperar 93 pontos em relação a Fabio após o Sachsenring no ano passado e depois a tornar-se campeão do mundo com uma vantagem de 17 pontos.

Assim, a competitividade da M1 foi decaindo a partir de meados de 2022.

Mistério após o desastre de Jerez em 2023

Inacreditavelmente, a Yamaha até experimentou um desastre em Jerez em 2023, embora lá em 2020 nos dois Grandes Prêmios Corona (Espanha e Andaluzia) primeiro uma vitória dupla foi comemorada por Quartararo e Viñales e no segundo evento até mesmo um hat-trick (Quartararo venceu à frente de Viñales e Rossi).

Em abril de 2023, Quartararo e Morbidelli (que foi vice-campeão em 2020 com a Petronas Yamaha!) chegaram ao fim em 10º e 11º lugar.

"Sim, é uma questão complicada porque é que não atingimos os objectivos que esperávamos em 2023," suspirou Lin Jarvis, o Diretor Geral da Yamaha Motor Racing, numa entrevista ao SPEEDWEEK.com. "Não posso dar uma resposta específica a isso; estamos a pensar muito sobre o assunto. Claro que o pacote aerodinâmico mudou desde então, este aspeto tornou-se mais importante nos últimos anos. Os desenhos dos pneus também mudaram, há muitas coisas a ter em conta. É uma frustração para nós, especialmente para o Fabio, porque ele foi campeão do mundo há dois anos e, no ano passado, liderou o campeonato do mundo durante muito tempo."

"Este ano, o Fabio não está ao nível dos nossos concorrentes", concluiu Jarvis. "É claro que a frustração está a crescer porque ele teve muitas dificuldades na primeira parte da época e esperava poder lutar pelo campeonato. Mas, a certa altura, o Fabio apercebeu-se: 'Não vamos ter sucesso, temos de aceitar isso. Agora tenho de trabalhar para o futuro". Depois disso, houve uma mudança de mentalidade. Foi por isso que reconhecemos uma abordagem diferente no Fabio durante o último Grande Prémio. Também foi importante para o seu próprio bem-estar mental definir este novo rumo".

Uma coisa é certa: no passado, os ases da Yamaha podiam muitas vezes compensar a falta de potência com muita velocidade em curva, comportamento impecável e travagem de topo.

Isto aconteceu numa altura em que, na era Rossi/Lorenzo, metade do pelotão era composto por máquinas em segunda mão - e a Suzuki, Ducati, Aprilia e KTM não eram realmente competitivas ou nem sequer existiam.

Hoje, há simplesmente demasiadas motos V4 rápidas com pilotos de topo no caminho dos pilotos em linha da Yamaha.

"O Fabio explicou muitas vezes que tem a desvantagem nas lutas de que as outras motos têm de ser conduzidas de forma bastante diferente da nossa", sabe Lin Jarvis. "Isto é particularmente prejudicial quando nos falta potência no motor. Tivemos sempre dificuldades nas rectas. Mas o grande ponto forte da M1 sempre foi a travagem, que também é um ponto forte do Fabio. Mas quando não temos aderência na traseira, a travagem tardia não é fácil. Antes de mais, temos dificuldades em pistas com pouca aderência. Vimos isso em Barcelona e noutros circuitos."

Resultados do MotoGP Corrida de GP, Motegi, 1.10:

1º Martin, Ducati, 12 voltas em 24:06.314 minutos.

2º Bagnaia, Ducati, + 1,413 seg.

3º Marc Márquez, Honda, + 2,013

4º Bezzecchi, Ducati, + 2,943

5º Aleix Espargaró, Aprilia, + 3,181

6º Miller, KTM, + 6,837

7º Augusto Fernández, KTM, + 7,587

8º Di Giannantonio, Ducati, + 8,602

9º Raúl Fernández, Aprilia, + 11,229

10º Quartararo, Yamaha, + 12,244

11º Nakagami, Honda, + 14,714

12º Mir, Honda, + 14,924

13º Crutchlow, Yamaha, + 16.057

14º Bradl, Honda, + 17.253

15º Pol Espargaró, KTM, + 24.921

16º Pirro, Ducati, + 33.962

17º Morbidelli, Yamaha, + 1:14.934 min

Resultados do MotoGP Sprint, Motegi (30.9.):

1º Martin, Ducati, 12 Rdn em 21:00.734 min.

2º Binder, KTM, + 1,390 seg

3º Bagnaia, Ducati, + 5,276

4º Miller, KTM, + 6.194

5º Zarco, Ducati, + 6,315

6º Bezzecchi, Ducati, + 8,919

7º Marc Márquez, Honda, + 9.298

8º Di Giannantonio, Ducati, + 10.189

9º Viñales, Aprilia, + 12.404

10º Raúl Fernández, Aprilia, + 15.366

11º Pol Espargaró, KTM, + 15,473

12º Augusto Fernández, KTM, + 15,592

13º Mir, Honda, + 17,052

14º Oliveira, Aprilia, + 18,092

15º Quartararo, Yamaha, + 19.333

16º Morbidelli, Yamaha, + 19.645

17º Nakagami, Honda, + 21,862

18º Crutchlow, Yamaha, + 26,026

19º Pirro, Ducati, + 27,911

20º Bradl, Honda, + 28,178

- Aleix Espargaró, Aprilia, 4 voltas abaixo

Classificação do Campeonato do Mundo após 28 das 40 corridas:

1º Bagnaia, 319 pontos. 2. Martin 316. 3. Bezzecchi 265. 4. Binder 201. 5. Aleix Espargaró 171. 6. Zarco 162. 6. 7. Viñales 139. 8. Marini 135. 9. Miller 125. 10. Quartararo 111. 11. Alex Márquez 108. 12. Morbidelli 77. 13. Oliveira 69. 14. Augusto Fernández 67. 15. Marc Márquez 64. 16. Di Giannantonio 52. 17. Rins 47. 18. Nakagami 45. 19. Raúl Fernández 36. 20. Pedrosa 32. 21. Bastianini 25. 22. Mir 20. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.

Campeonato do Mundo de Construtores:

1º Ducati, 490 pontos. 2º KTM 272. 3º Aprilia 240. 4º Honda 142. 5º Yamaha 131.

Campeonato do Mundo de Equipas:

1º Prima Pramac Racing 478 pontos. 2. Mooney VR46 Racing 400. 3. Ducati Lenovo Team 354. 4. Red Bull KTM Factory Racing 326. 5. Aprilia Racing 310. 6. Monster Energy Yamaha 188. 7. Gresini Racing 161. 8. CryptoDATA RNF 109. 9. LCR Honda 98. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 88. 11. Repsol Honda 84.