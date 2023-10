Soucis Ducati : Michele Pirro est également blessé

Michele Pirro a participé à la finale du CIV à Imola ce week-end et a été distancé dans la lutte pour le championnat après une chute lors de la première course du samedi. Le dimanche, le vétéran de 37 ans a de nouveau terminé dans le bac à gravier, même si ce n'était pas de sa faute. C'est justement son rival pour le titre CIV, Lorenzo Zanetti, qui l'a éliminé après une manœuvre de freinage complètement ratée - et très discutée en Italie depuis.

Pirro a certes continué à rouler avec une visière éraflée et des douleurs au pied gauche, mais le pilote Barni Ducati a dû se contenter de la 11e place et a perdu le titre italien de Superbike de quatre points au profit de Zanetti.

Le diagnostic a été encore plus amer après les contrôles à l'hôpital : une fracture de la cheville gauche a été diagnostiquée chez Pirro et l'opération est prévue pour aujourd'hui lundi à Modène. Il doit donc renoncer à un test MotoGP prévu et n'est pas non plus disponible pour remplacer les pilotes MotoGP du constructeur italien de Borgo Panigale en cas de besoin.

Pas plus tard que dimanche, Marco Bezzecchi, le protégé de VR46-Ducati, a dû subir une intervention chirurgicale pour se fracturer la clavicule droite après un accident à l'entraînement au ranch. "Je serai bientôt de retour", a promis "Bez", mais sa participation au prochain Grand Prix de Mandalika le week-end prochain est incertaine et le retour de son coéquipier Luca Marini n'est pas encore confirmé.

Le pilote officiel Ducati-Lenovo Enea Bastianini, que Pirro a remplacé à trois reprises, a tout de même fait le voyage en Indonésie. Le pilote Gresini Alex Márquez (Gresini Racing) prévoit également de faire son retour.

Les as du MotoGP s'apprêtent à vivre des semaines intenses avec un triple asiatique : après Mandalika, ils enchaîneront sans pause directement à Phillip Island (22 octobre) et à Buriram (29 octobre).