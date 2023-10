La Ducati preoccupa: anche Michele Pirro è infortunato

Michele Pirro ha disputato la finale del CIV a Imola nel fine settimana ed è rimasto indietro nella lotta per il campionato dopo una caduta nella prima gara di sabato. Domenica, il veterano 37enne è finito di nuovo nella ghiaia, anche se non per colpa sua. Il suo rivale per il titolo del CIV, Lorenzo Zanetti, lo ha fatto uscire di pista dopo una manovra di frenata completamente fallita, che da allora è stata oggetto di molte discussioni in Italia.

Pirro ha proseguito con la visiera graffiata e un dolore al piede sinistro, ma il pilota del Barni Ducati si è dovuto accontentare dell'11° posto e ha perso il titolo italiano Superbike per quattro punti a favore di Zanetti.

Ancora più amara è stata la diagnosi dopo i controlli in ospedale: a Pirro è stata diagnosticata la frattura della caviglia sinistra, l'intervento è previsto per oggi, lunedì, a Modena. Pertanto, è costretto a cancellare un test MotoGP che era in realtà programmato, e non è nemmeno disponibile come sostituto dei piloti MotoGP della casa italiana di Borgo Panigale in caso di necessità.

Solo domenica, il pupillo della VR46 Ducati Marco Bezzecchi ha dovuto subire un intervento chirurgico per la rottura della clavicola destra dopo un incidente in allenamento al Ranch. "Tornerò presto", ha promesso "Bez", ma la sua partecipazione al prossimo Gran Premio a Mandalika il prossimo fine settimana è in dubbio, e il ritorno del suo compagno di squadra Luca Marini non è ancora confermato.

Almeno il pilota della Ducati-Lenovo Enea Bastianini, che Pirro aveva sostituito tre volte di recente, ha fatto il viaggio in Indonesia. Anche il pilota Gresini Alex Márquez (Gresini Racing) sta pianificando il suo ritorno.

Gli assi della MotoGP hanno davanti a sé una settimana intensa con una tripletta asiatica: dopo Mandalika, la gara prosegue senza pause direttamente a Phillip Island (22 ottobre) e a Buriram (29 ottobre).