Preocupações da Ducati: Michele Pirro também está lesionado

Mais uma vez más notícias da Ducati: o piloto de testes e substituto Michele Pirro sofreu uma fratura no tornozelo esquerdo no Campeonato Italiano CIV, no domingo.

Michele Pirro disputou a final do CIV em Imola no fim de semana e ficou para trás na luta pelo campeonato após um acidente na primeira corrida de sábado. No domingo, o veterano de 37 anos voltou a cair na gravilha, mas sem qualquer culpa. O seu rival no título CIV, Lorenzo Zanetti, tirou-o da pista depois de uma manobra de travagem completamente mal sucedida - que tem sido objeto de muita discussão em Itália desde então.

Pirro continuou com a viseira arranhada e com dores no pé esquerdo, mas o piloto da Barni Ducati teve de se contentar com o 11º lugar e perdeu o título italiano de Superbike por quatro pontos para Zanetti.

Ainda mais amargo foi o diagnóstico após as verificações no hospital: Pirro foi diagnosticado com uma fratura no tornozelo esquerdo, a cirurgia está marcada para hoje, segunda-feira, em Modena. Por isso, teve de cancelar um teste de MotoGP que estava planeado e também não está disponível para substituir os pilotos de MotoGP do fabricante italiano de Borgo Panigale, se necessário.

Ainda no domingo, o protegido da VR46 Ducati, Marco Bezzecchi, teve de ser operado à clavícula direita partida após um acidente de treino no Rancho. "Estarei de volta em breve", prometeu "Bez", mas a sua participação no próximo Grande Prémio em Mandalika, no próximo fim de semana, é questionável e o regresso do seu companheiro de equipa Luca Marini ainda não está confirmado.

Pelo menos o piloto de fábrica da Ducati-Lenovo, Enea Bastianini, que Pirro substituiu três vezes recentemente, viajou para a Indonésia. O piloto da Gresini Alex Márquez (Gresini Racing) também está a planear o seu regresso.

Os ases do MotoGP têm uma semana intensa pela frente com uma tripla asiática: depois de Mandalika, a corrida continua sem interrupção diretamente em Phillip Island (22 de outubro) e em Buriram (29 de outubro).