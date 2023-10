Alex Márquez prima del ritorno: Mandalika importante come test

Per gli assi della MotoGP si prospetta un intenso triplo weekend di gare consecutive. Il pilota della Gresini Ducati Alex Márquez non vede l'ora di tornare in Indonesia dopo l'infortunio alla costola.

Alex Márquez ha riportato tre fratture alle costole nell'incidente della Q1 al Buddh International Circuit in India, diventando così uno dei quattro piloti abituali della MotoGP a saltare il GP del Giappone. In totale, il 40% dei piloti ha già saltato le gare di questa stagione.

Tuttavia, il pilota della Gresini Ducati sta pianificando il suo ritorno a Mandalika. Venerdì ha già ricevuto il via libera dai suoi medici per il viaggio in Indonesia e giovedì l'unico ultimo ostacolo che lo attende sul circuito di Lombok è la visita di idoneità obbligatoria con i medici di gara della MotoGP.

"Veniamo in Indonesia con l'intenzione di testare il corpo", ha annunciato Alex Márquez. "L'obiettivo poi è quello di tornare in forma già in Australia, quindi Mandalika sarà molto importante per vedere a che punto siamo con il recupero".

"Sono molto motivato a tornare dopo aver saltato il Giappone", ha sottolineato il 27enne spagnolo in vista della tripletta asiatica con Mandalika (15 ottobre), Phillip Island (22 ottobre) e Buriram (29 ottobre). "Tutti questi circuiti mi piacciono. So di poter fare bene, ora sarà solo importante ritrovare il giusto feeling".

Classifica del Campionato del Mondo dopo 28 gare su 40:

1° Bagnaia, 319 punti. 2° Martin, 316. 3° Bezzecchi, 265. 4° Binder, 201. 5° Aleix Espargaró, 171. 6° Zarco, 162. 6° 7° Viñales, 139. 8° Marini, 135. 9° Miller, 125. 10° Quartararo, 111. 11° Alex Márquez, 108. 12° Morbidelli, 77. 13° Oliveira, 69. 14° Augusto Fernández, 67. 15° Marc Márquez, 16. Marc Márquez 64. 16. Di Giannantonio 52. 17. Rins 47. 18. Nakagami 45. 19. Raúl Fernández 36. 20. Pedrosa 32. 21. Bastianini 25. 22. Mir 20. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.



Campionato mondiale costruttori:

1° Ducati, 490 punti. 2° KTM 272. 3° Aprilia 240. 4° Honda 142. 5° Yamaha 131.



Campionato del mondo a squadre:

1° Prima Pramac Racing, 478 punti. 2° Mooney VR46 Racing 400. 3° Ducati Lenovo Team 354. 4° Red Bull KTM Factory Racing 326. 5° Aprilia Racing 310. 6° Monster Energy Yamaha 188. 7° Gresini Racing 161. 8° CryptoDATA RNF 109. 9° LCR Honda 98. 10° GASGAS Factory Racing Tech3, 88. 11° Repsol Honda 84.