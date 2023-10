Alex Márquez antes do regresso: Mandalika é um teste importante

Para os ases do MotoGP, espera-os um triplo intenso com três fins-de-semana de corridas consecutivas. O piloto da Gresini Ducati, Alex Márquez, está ansioso pelo seu regresso à Indonésia depois da lesão nas costelas.

Alex Márquez sofreu três fracturas nas costelas na queda da Q1 no Circuito Internacional de Buddh, na Índia, tornando-se num dos quatro pilotos regulares de MotoGP a falhar o GP do Japão. No total, 40 por cento do pelotão já falhou corridas esta época.

Contudo, o piloto da Gresini Ducati está a planear o seu regresso em Mandalika. Na sexta-feira, ele já recebeu luz verde dos médicos para a viagem à Indonésia e, na quinta-feira, o único último obstáculo que o espera na pista de Lombok é a obrigatória verificação da condição física com os médicos da corrida de MotoGP.

"Viemos para a Indonésia com a atitude de testar o corpo," anunciou Alex Márquez. "O objetivo é estar de volta à melhor forma já na Austrália, pelo que Mandalika será muito importante para ver como está a nossa recuperação."

"Estou muito motivado para regressar depois de ter perdido o Japão", sublinhou o espanhol de 27 anos antes da tripla asiática com Mandalika (15 de outubro), Phillip Island (22 de outubro) e Buriram (29 de outubro). "Gosto de todas estas pistas. Sei que posso ter um bom desempenho, agora só é importante encontrar a sensação certa novamente."

Classificação do Campeonato do Mundo após 28 das 40 corridas:

1º Bagnaia, 319 pontos. 2º Martin, 316. 3º Bezzecchi, 265. 4º Binder, 201. 5º Aleix Espargaró, 171. 6º Zarco, 162. 6º 7º Viñales, 139. 8º Marini, 135. 9º Miller, 125. 10º Quartararo, 111. 11º Alex Márquez, 108. 12º Morbidelli, 77. 13º Oliveira, 69. 14º Augusto Fernández, 67. 15º Marc Márquez, 16. Marc Márquez 64. 16. Di Giannantonio 52. 17. Rins 47. 18. Nakagami 45. 19. Raúl Fernández 36. 20. Pedrosa 32. 21. Bastianini 25. 22. Mir 20. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.



Campeonato do Mundo de Construtores:

1º Ducati, 490 pontos. 2º KTM 272. 3º Aprilia 240. 4º Honda 142. 5º Yamaha 131.



Campeonato do Mundo de Equipas:

1º Prima Pramac Racing, 478 pontos. 2º Mooney VR46 Racing 400. 3º Ducati Lenovo Team 354. 4º Red Bull KTM Factory Racing 326. 5º Aprilia Racing 310. 6º Monster Energy Yamaha 188. 7º Gresini Racing 161. 8º CryptoDATA RNF 109. 9º LCR Honda 98. 10º GASGAS Factory Racing Tech3, 88. 11º Repsol Honda 84.