Nueva Gala MotoGP: Celebra el final de temporada con las estrellas

Sólo los mejores pilotos de la temporada están invitados a la prestigiosa gala que se celebra tras la final para recoger sus medallas y premios en traje de noche. Ahora, por primera vez, los aficionados tendrán la oportunidad de vivir este evento in situ bajo el nuevo título "MotoGP Beats: Lights Out Gala" en el estadio "Font de Sant Lluís" de Valencia.

Se trata del primer evento de la ya anunciada colaboración entre el promotor del Campeonato del Mundo Dorna Sports y la agencia de entretenimiento y marketing deportivo NSN (Never Say Never). El objetivo declarado es mejorar la experiencia de los aficionados. Para la noche de gala, los organizadores prometen algunas sorpresas además de la entrega de premios, así como la mejor animación musical con la conocida cantante de pop española Ana Mena.

Las entradas para el evento del domingo 26 de noviembre por la noche estarán disponibles en breve, según Dorna, y mientras tanto ya se ha creado una lista de espera para la "MotoGP Beats: Lights Out Gala".