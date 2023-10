Nouveau gala MotoGP : fêter la fin de saison avec les stars

Le traditionnel gala de clôture du championnat du monde MotoGP après la finale de la saison à Valence aura un nouveau look en 2023 et sera ouvert pour la première fois aux fans.

Seuls les meilleurs pilotes de la saison sont invités au prestigieux gala après la finale pour recevoir leurs médailles et récompenses en tenue de soirée. Pour la première fois, les fans auront la chance de vivre cet événement sur place, sous le nouveau titre "MotoGP Beats : Lights Out Gala", dans l'arène "Font de Sant Lluís" de Valence.

Il s'agit du premier événement de la collaboration déjà annoncée entre Dorna Sports, le promoteur du championnat du monde, et l'agence de divertissement et de marketing sportif NSN (Never Say Never). L'objectif déclaré est d'améliorer l'expérience des fans. Ainsi, les responsables promettent pour la soirée de gala, outre la remise des prix, quelques surprises ainsi que le meilleur divertissement musical avec la célèbre chanteuse pop espagnole Ana Mena.

Selon Dorna, les billets pour l'événement du dimanche 26 novembre au soir seront bientôt disponibles. En attendant, une liste d'attente a déjà été établie pour le "MotoGP Beats : Lights Out Gala".