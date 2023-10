Nuovo Gala del MotoGP: festeggia il finale di stagione con le star

Il tradizionale gala di chiusura del Campionato del Mondo di MotoGP dopo il finale di stagione a Valencia avrà un nuovo look nel 2023 e sarà aperto ai fan per la prima volta.

Solo i migliori piloti della stagione sono invitati al prestigioso gala dopo la finale per ritirare le medaglie e i premi in abito da sera. Ora, per la prima volta, i fan avranno la possibilità di vivere questo evento in loco con il nuovo titolo "MotoGP Beats: Lights Out Gala" presso l'arena "Font de Sant Lluís" di Valencia.

Si tratta del primo evento della già annunciata collaborazione tra il promoter del Campionato del Mondo Dorna Sports e l'agenzia di intrattenimento e marketing sportivo NSN (Never Say Never). L'obiettivo dichiarato è quello di migliorare l'esperienza dei tifosi. Per la serata di gala, gli organizzatori promettono alcune sorprese oltre alla cerimonia di premiazione, nonché il miglior intrattenimento musicale con la nota cantante pop spagnola Ana Mena.

I biglietti per l'evento di domenica 26 novembre saranno disponibili a breve, secondo quanto dichiarato da Dorna, e nel frattempo è già stata creata una lista d'attesa per il "MotoGP Beats: Lights Out Gala".