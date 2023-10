Nova Gala do MotoGP: Celebre o final da época com as estrelas

A tradicional gala de encerramento do Campeonato do Mundo de MotoGP, após o final da época em Valência, terá um novo aspeto em 2023 e estará aberta aos fãs pela primeira vez.

Apenas os melhores pilotos da época são convidados para a prestigiada gala após a final para receberem as suas medalhas e prémios em traje de noite. Agora, pela primeira vez, os fãs terão a oportunidade de viver este evento no local sob o novo título "MotoGP Beats: Lights Out Gala" na arena "Font de Sant Lluís" em Valência.

Trata-se do primeiro evento da já anunciada colaboração entre o promotor do Campeonato do Mundo, a Dorna Sports, e a agência de marketing desportivo e de entretenimento NSN (Never Say Never). O objetivo declarado é uma melhor experiência para os adeptos. Para a noite de gala, os organizadores prometem algumas surpresas para além da cerimónia de entrega dos prémios, bem como o melhor entretenimento musical com a conhecida cantora pop espanhola Ana Mena.

De acordo com a Dorna, os bilhetes para o evento de domingo à noite, 26 de novembro, estarão disponíveis em breve e, entretanto, já foi criada uma lista de espera para a "MotoGP Beats: Lights Out Gala".