Lutte pour le championnat du monde : Martin fait-il passer des nuits blanches à Bagnaia ?

Avant le GP d'Indonésie, un Pecco Bagnaia insomniaque va certainement s'interroger sur ce qui semblait être, il n'y a pas si longtemps, une défense assurée du titre. Il comptait 66 points d'avance après le sprint du GP de Catalogne, mais cette avance s'est réduite à trois points lors des quatre dernières courses.

Avec six Grands Prix encore à disputer, lui et son premier rival Jorge Martin repartent pratiquement de zéro dans la course au titre. A la différence que cette fois, le momentum est du côté de l'Espagnol.

Pecco pourrait mettre en cause un pneu arrière potentiellement en mauvais état, qui n'a pas donné de bonnes sensations dès le tour de chauffe, dans l'horrible accident qui a stoppé sa course à Barcelone, alors qu'il commençait à peine à prendre de la vitesse.

Mais ce n'est pas seulement ce crash qui a fait la différence. Il y a eu quatre autres chutes en course - et toutes le dimanche, lorsque les points sont attribués (en Argentine, au Texas, en France et en Inde). On ne peut alors s'empêcher de penser à ses caprices imprévisibles qui avaient déjà gâché la première moitié de la saison 2022.

Le champion du monde ne cherche pas d'excuses. "Nous roulons tout le temps à la limite, alors ce genre de choses peut arriver", a-t-il déclaré après sa glissade en Inde.

Se déplacer à la limite met inévitablement dans des situations précaires. Mis à part l'accident en Catalogne, où le leader du championnat a miraculeusement échappé à de graves blessures après que Brad Binder lui ait roulé sur les jambes, Bagnaia a pris le blâme.

Dernièrement, un autre aspect a fissuré sa confiance en lui. Il a soudainement eu du mal à freiner alors qu'il était habituellement imbattable. "Ma force est devenue ma faiblesse", ruminait l'Italien lors du GP d'Inde. Rétrospectivement, les glissades imprévisibles de la roue arrière lui avaient déjà posé problème à Misano. Au Japon, le pilote d'usine Ducati a respiré à nouveau après un vendredi chargé.

Parti en deuxième position sur la grille de départ (Pecco n'a manqué la première ligne que deux fois cette saison), une deuxième place dans la course sous la pluie du dimanche a été un coup de pouce bienvenu pour sa confiance - si Martin n'avait pas à nouveau atterri devant lui...

L'Espagnol est sur un nuage : au GP du Japon, il a réussi pour la deuxième fois en trois Grands Prix un triplé pole position/victoire au sprint et sur la distance complète. Entre-temps, il a remporté un autre sprint en Inde et, malgré un épuisement total, il a réussi à terminer deuxième lors de la course du GP sur le Buddh International Circuit.

Comparaison entre Pecco Bagnaia et Jorge Martin

Bagnaia a remporté quatre sprints et cinq GP et n'a jamais franchi la ligne d'arrivée dimanche en dehors du podium. Martin a remporté cinq sprints et trois courses de GP - mais n'a connu que deux zéros en comparaison avec les cinq chutes en course de Pecco.

Sa situation professionnelle est également différente : En tant que pilote d'usine et tenant du titre, la pression pèse sur Bagnaia. Martin est au contraire un oiseau libre, avec une légère pointe de rancœur après avoir été battu par Enea Bastianini l'année dernière lors de la composition de l'équipe d'usine. Il dispose de la même GP23, mais ne doit pas répondre aux mêmes attentes.

A cela s'ajoute le fait que : Martin n'est pas le seul à avoir perturbé plus d'une fois le sommeil du champion du monde cette saison. Il doit regarder par-dessus ses deux épaules et se méfier justement d'un partenaire d'entraînement de VR46 et bon copain, l'indomptable Marco Bezzecchi, sur la GP22 de l'année dernière.

"Bez" a déjà été impliqué à trois reprises dans des accidents de départ sans qu'il en soit responsable et a été contraint à plusieurs reprises de rattraper son retard - et il peut le rattraper. Il s'est montré particulièrement fort en Inde, où il a sprinté depuis la fin du peloton jusqu'à la quatrième place samedi. S'il s'était agi d'une course de longue haleine, il aurait même probablement gagné, ce qu'il a fait de manière impressionnante le lendemain en remportant sa troisième victoire en MotoGP.

Avec 222 points à distribuer, il serait définitivement trop tôt pour écarter Bezzecchi de la course au titre. En plus de ses 54 points de retard, le jeune Mooney-VR46 s'est fracturé la clavicule droite samedi dans le ranch et doit maintenant craindre pour sa participation au GP d'Indonésie.

Une chose est sûre : Bagnaia n'est pas encore tombé du toit du monde, mais celui-ci a vacillé sous la pression de ses collègues de marque ultra-rapides.

Après tout, un regard sur son parcours à la fin de la saison dernière devrait le rassurer, lorsqu'il a dû sauver la situation après quatre chutes en course non forcées. Il a travaillé sur son approche, n'a essayé que ce qui était possible et a eu confiance en lui. Avec cinq victoires et trois autres podiums sur les dix dernières courses, il a ainsi transformé un retard de 91 points en une avance de 17 points - et le plus grand retour de l'histoire du championnat du monde était parfait.

Dans le même temps, Quartararo a accumulé quatre zéros. Mais Bagnaia peut-il compter sur le fait que cela arrivera aussi à Martin ?

Classement au championnat du monde après 28 courses sur 40 :

1. Bagnaia, 319 points. 2. Martin 316. 3. Bezzecchi 265. 4. Binder 201. 5. Aleix Espargaró 171. 6. Zarco 162. 6. 7. Viñales 139. 8. Marini 135. 9. Miller 125. 10. Quartararo 111. 11. Alex Márquez 108. 12. Morbidelli 77. 13. Oliveira 69. 14. Augusto Fernández 67. 15. Marc Márquez 64. 16. Di Giannantonio 52. 17. Rins 47. 18. Nakagami 45. 19. Raúl Fernández 36. 20. Pedrosa 32. 21. Bastianini 25. 22. Mir 20. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.



Championnat du monde des constructeurs :

1. Ducati, 490 points. 2. KTM 272. 3. Aprilia 240. 4. Honda 142. 5. Yamaha 131.



Championnat du monde par équipes :

1. Prima Pramac Racing, 478 points. 2. Mooney VR46 Racing 400. 3. Ducati Lenovo Team 354. 4. Red Bull KTM Factory Racing 326. 5. Aprilia Racing 310. 6. Monster Energy Yamaha 188. 7. Gresini Racing 161. 8. CryptoDATA RNF 109. 9. LCR Honda 98. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 88. 11. Repsol Honda 84.