Campionato del mondo: Martin fa passare notti insonni a Bagnaia?

"Pesante riposa la testa che porta la corona", sapeva già Shakespeare. L'editorialista di SPEEDWEEK.com Michael Scott analizza il significato di questa notizia per la lotta al titolo della MotoGP del 2023.

In vista del GP d'Indonesia, un Pecco Bagnaia insonne sarà certamente preoccupato per quella che sembrava una difesa sicura del titolo fino a non molto tempo fa. Con 66 punti di vantaggio dopo la volata del GP di Catalunya, il margine si è ridotto a tre punti nelle ultime quattro gare.

A sei Gran Premi dalla fine, lui e il suo primo rivale Jorge Martin stanno effettivamente ricominciando la corsa al titolo da zero. La differenza è che questa volta lo slancio è dalla parte dello spagnolo.

Pecco può attribuire a un possibile pneumatico posteriore difettoso, che non si sentiva bene fin dal giro di riscaldamento, la responsabilità dell'orribile incidente di Barcellona che ha fermato la sua corsa proprio quando stava guadagnando slancio.

Ma non è stato solo quell'incidente a fare la differenza. Ci sono stati altri quattro incidenti di gara - e tutti di domenica, quando vengono assegnati i punti completi (in Argentina, Texas, Francia e India). Inevitabilmente, viene in mente il suo umore imprevedibile, che aveva già rovinato la prima metà della stagione 2022.

Il campione del mondo non cerca scuse. "Guidiamo sempre al limite, poi può succedere qualcosa del genere", ha detto dopo lo scivolone in India.

Guidare al limite ti mette inevitabilmente in situazioni precarie. A parte l'incidente in Catalogna, in cui il leader del campionato mondiale è miracolosamente scampato a gravi lesioni dopo che Brad Binder gli è finito sulle gambe, Bagnaia si è preso la colpa.

Recentemente, un altro aspetto ha incrinato la sua fiducia in se stesso. Ha improvvisamente faticato nella fase di frenata, dove altrimenti era imbattibile. "La mia forza è diventata la mia debolezza", ha commentato l'italiano durante il GP d'India. A posteriori, le imprevedibili scivolate sulla ruota posteriore gli avevano già causato problemi a Misano. In Giappone, tuttavia, il pilota della Ducati ha tirato un sospiro di sollievo dopo un venerdì impegnativo.

Partendo dalla seconda posizione in griglia (Pecco ha mancato la prima fila solo due volte in questa stagione), il secondo posto nella gara di domenica sotto la pioggia è stato un'ottima iniezione di fiducia, se Martin non fosse finito di nuovo davanti a lui...

Lo spagnolo è al settimo cielo: il GP del Giappone è stata la seconda volta negli ultimi tre Gran Premi che ha ottenuto una tripletta di pole position e vittorie in volata e sulla distanza completa. In mezzo, ha vinto un'altra volata in India e ha recuperato un secondo posto nella gara del GP al Buddh International Circuit nonostante fosse completamente esausto.

Pecco Bagnaia e Jorge Martin a confronto

Bagnaia ha all'attivo quattro vittorie in volata e cinque in GP e domenica non ha mai tagliato il traguardo fuori dal podio. Martin ha vinto cinque sprint e tre GP, ma ha solo due zeri rispetto alle cinque cadute di Pecco.

Anche la sua situazione lavorativa è diversa: Come corridore ufficiale e campione in carica, Bagnaia è sotto pressione. Martin, invece, è un uccello libero, con una leggera punta di risentimento dopo aver perso il posto di Enea Bastianini nella squadra ufficiale dello scorso anno. Ha la stessa GP23, ma non deve soddisfare le stesse aspettative.

A questo si aggiunge il fatto che Martin non è l'unico ad aver disturbato il sonno del campione del mondo più di una volta in questa stagione. Deve guardarsi le spalle e fare attenzione, tra tutti, a un compagno di allenamento e buon amico di VR46, l'incontenibile Marco Bezzecchi, sulla GP22 dello scorso anno.

"Bez" è già stato coinvolto per tre volte in incidenti di partenza senza alcuna colpa ed è stato costretto a recuperare diverse volte - e sa recuperare. In India si è reso protagonista di una rimonta particolarmente forte, scattando dal fondo dello schieramento fino al quarto posto nella gara di sabato. Se si fosse trattato di una gara a distanza completa, probabilmente avrebbe vinto, cosa che ha fatto in modo impressionante il giorno successivo, assicurandosi la sua terza vittoria in MotoGP.

Con 222 punti ancora da assegnare, sarebbe sicuramente troppo presto per escludere Bezzecchi dalla corsa al titolo. Il deficit di 54 punti è aggravato, prima del GP d'Indonesia, dal fatto che il giovane Mooney VR46 si è rotto la clavicola destra al ranch sabato e ora deve temere per la sua presenza a Lombok.

Quello che è chiaro finora è che Bagnaia non è ancora caduto dal tetto del mondo, ma ha vacillato sotto la pressione di colleghi di marca superveloci.

Almeno un'occhiata alla sua corsa alla fine della scorsa stagione dovrebbe rassicurare, quando ha dovuto salvare la situazione dopo quattro cadute di gara non forzate. Ha lavorato sul suo approccio, provando solo ciò che era possibile e confidando in se stesso. Con cinque vittorie e altri tre podi nelle ultime dieci gare, ha trasformato un deficit di 91 punti in un vantaggio di 17 punti - e la più grande rimonta nella storia del Campionato del Mondo è stata perfetta.

Allo stesso tempo, Quartararo ha accumulato quattro zeri durante questo periodo. Ma Bagnaia può contare sul fatto che la stessa cosa accada a Martin?

Classifica del Campionato del Mondo dopo 28 gare su 40:

1° Bagnaia, 319 punti. 2. Martin 316. 3. Bezzecchi 265. 4. Binder 201. 5. Aleix Espargaró 171. 6. Zarco 162. 6. 7. Viñales 139. 8. Marini 135. 9. Miller 125. 10. Quartararo 111. 11. Alex Márquez 108. 12. Morbidelli 77. 13. Oliveira 69. 14. Augusto Fernández 67. 15. Marc Márquez 64. 16. Bagnaia, 1.1.1. Marc Márquez 64. 16. Di Giannantonio 52. 17. Rins 47. 18. Nakagami 45. 19. Raúl Fernández 36. 20. Pedrosa 32. 21. Bastianini 25. 22. Mir 20. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.



Campionato mondiale costruttori:

1° Ducati, 490 punti. 2° KTM 272. 3° Aprilia 240. 4° Honda 142. 5° Yamaha 131.



Campionato del mondo a squadre:

1° Prima Pramac Racing, 478 punti. 2° Mooney VR46 Racing 400. 3° Ducati Lenovo Team 354. 4° Red Bull KTM Factory Racing 326. 5° Aprilia Racing 310. 6° Monster Energy Yamaha 188. 7° Gresini Racing 161. 8° CryptoDATA RNF 109. 9° LCR Honda 98. 10° GASGAS Factory Racing Tech3, 88. 11° Repsol Honda 84.