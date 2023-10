Combate pelo Campeonato do Mundo: será que Martin está a deixar Bagnaia sem dormir?

Antes do GP da Indonésia, um Pecco Bagnaia sem sono estará certamente preocupado com o que parecia ser uma defesa segura do título até há bem pouco tempo. Com 66 pontos de vantagem após o sprint do GP da Catalunha, essa almofada reduziu-se a uns alarmantes três pontos nas últimas quatro corridas.

Com seis Grandes Prémios pela frente, ele e o seu primeiro rival, Jorge Martin, estão efetivamente a começar a corrida pelo título do zero novamente. A diferença é que, desta vez, o momento está do lado do espanhol.

Pecco pode culpar um pneu traseiro possivelmente ruim, que não parecia bom desde a volta de aquecimento, pelo acidente horrível em Barcelona que interrompeu sua corrida justamente quando ele estava ganhando impulso.

Mas não foi apenas esse acidente que fez a diferença. Houve mais quatro acidentes de corrida - e todos no domingo, altura em que são atribuídos todos os pontos (na Argentina, Texas, França e Índia). Inevitavelmente, vem à mente o seu humor imprevisível, que já tinha estragado a primeira metade da temporada de 2022.

O campeão do mundo não está à procura de desculpas. "Conduzimos sempre no limite, mas depois pode acontecer uma coisa destas", afirmou após o seu deslize na Índia.

Conduzir no limite coloca-nos inevitavelmente em situações precárias. Para além do acidente na Catalunha, onde o líder do campeonato do mundo escapou milagrosamente a ferimentos graves depois de Brad Binder ter rolado sobre as suas pernas, Bagnaia assumiu a culpa.

Recentemente, outro aspeto provocou fissuras na sua auto-confiança. De repente, teve dificuldades na fase de travagem, onde era imbatível. "O meu ponto forte tornou-se a minha fraqueza", disse o italiano no GP da Índia. Em retrospetiva, os deslizes imprevisíveis na roda traseira já lhe causaram problemas em Misano. No Japão, no entanto, o piloto de fábrica da Ducati respirou de alívio depois de uma sexta-feira atarefada.

Partindo do segundo lugar da grelha (Pecco só falhou a primeira linha por duas vezes esta época), o segundo lugar na corrida de chuva no domingo foi um estímulo bem-vindo para a sua auto-confiança - se Martin não tivesse ficado novamente à sua frente...

O espanhol está nas nuvens: o GP do Japão foi a segunda vez nos últimos três Grandes Prémios que conseguiu uma tripla pole position e vitórias no sprint e na distância total. Pelo meio, venceu outro sprint na Índia e conseguiu um segundo lugar na corrida de GP no Circuito Internacional de Buddh, apesar de estar completamente exausto.

Pecco Bagnaia e Jorge Martin em comparação

Bagnaia tem quatro vitórias em sprint e cinco vitórias em GP e nunca cruzou a linha de chegada fora do pódio no domingo. Martin venceu cinco sprints e três corridas de GP - mas apenas teve dois zeros em comparação com os cinco acidentes de Pecco.

A sua situação laboral também é diferente: Como piloto de fábrica e atual campeão, a pressão recai sobre Bagnaia. Martin, pelo contrário, é um pássaro livre, com um ligeiro toque de ressentimento depois de ter perdido para Enea Bastianini no alinhamento da equipa de fábrica do ano passado. Tem a mesma GP23, mas não tem de corresponder às mesmas expectativas.

Acrescente-se a isso: Martin não é o único que pode ter perturbado o sono do campeão mundial mais do que uma vez esta época. Ele tem que olhar por cima dos dois ombros e tomar cuidado com, entre todas as pessoas, um parceiro de treino e bom amigo da VR46, o irreprimível Marco Bezzecchi, na GP22 do ano passado.

"Bez" já esteve envolvido em acidentes de partida sem culpa própria por três vezes e foi forçado a recuperar várias vezes - e ele consegue recuperar. Fez um regresso particularmente forte na Índia, quando partiu do fundo do pelotão para o quarto lugar na corrida de sábado. Se tivesse sido uma corrida de distância completa, ele provavelmente teria vencido - o que fez de forma impressionante no dia seguinte, garantindo a sua terceira vitória no MotoGP.

Com 222 pontos ainda por atribuir, seria definitivamente demasiado cedo para tirar Bezzecchi da corrida pelo título. O défice de 54 pontos é agravado antes do GP da Indonésia pelo facto de o jovem Mooney VR46 ter partido a clavícula direita na pista no sábado e agora tem de temer pela sua participação em Lombok.

O que é claro até agora é que Bagnaia ainda não caiu do telhado do mundo, mas tem vacilado sob a pressão de colegas de marca super-rápidos.

Pelo menos, um olhar sobre a sua corrida no final da época passada deve tranquilizá-lo, quando teve de salvar o dia depois de quatro quedas não forçadas na corrida. Trabalhou na sua abordagem, tentando apenas o que era possível e confiando em si próprio. Com cinco vitórias e mais três pódios nas últimas dez corridas, transformou uma desvantagem de 91 pontos numa vantagem de 17 pontos - e a maior reviravolta da história do Campeonato do Mundo foi perfeita.

Ao mesmo tempo, Quartararo acumulou quatro zeros durante este período. Mas será que Bagnaia pode contar que o mesmo aconteça com Martin?

Classificação do Campeonato do Mundo após 28 das 40 corridas:

1º Bagnaia, 319 pontos. 2º Martin, 316. 3º Bezzecchi, 265. 4º Binder, 201. 5º Aleix Espargaró, 171. 6º Zarco, 162. 6º Viñales, 139. 8º Marini, 135. 9º Miller, 125. 10º Quartararo, 111. 11º Alex Márquez, 108. 12º Morbidelli, 77. 13º Oliveira, 69. 14º Augusto Fernández, 67. 15º Marc Márquez, 64. Marc Márquez 64. 16. Di Giannantonio 52. 17. Rins 47. 18. Nakagami 45. 19. Raúl Fernández 36. 20. Pedrosa 32. 21. Bastianini 25. 22. Mir 20. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.



Campeonato do Mundo de Construtores:

1º Ducati, 490 pontos. 2º KTM 272. 3º Aprilia 240. 4º Honda 142. 5º Yamaha 131.



Campeonato do Mundo de Equipas:

1º Prima Pramac Racing, 478 pontos. 2º Mooney VR46 Racing 400. 3º Ducati Lenovo Team 354. 4º Red Bull KTM Factory Racing 326. 5º Aprilia Racing 310. 6º Monster Energy Yamaha 188. 7º Gresini Racing 161. 8º CryptoDATA RNF 109. 9º LCR Honda 98. 10º GASGAS Factory Racing Tech3, 88. 11º Repsol Honda 84.