Aleix Espargaró: "Muchas lesiones no son casualidad".

El calendario del Campeonato del Mundo de Motociclismo prevé 22 fines de semana de carreras por primera vez en 2024, lo que significa que Fabio Quartararo y Marc Márquez, entre otros, creen que se ha llegado al límite.

Aleix Espargaró dijo: "No se trata de lo que yo piense. Este es el calendario de Dorna y si no me conviene, puedo decidir quedarme en casa o hacer otro trabajo", dijo. "Por supuesto que preferiría menos carreras, lo preferiría sin carreras al sprint. Pero si programan 22 Grandes Premios, tienes que correr 22".

Sólo hubo un aspecto que el catalán de 34 años criticó claramente: "Nos habían prometido un descanso de cuatro o cinco semanas a mitad de temporada, no por las fiestas de Ibiza, sino porque los fines de semana de carreras son muy exigentes ahora. Hay muchas lesiones y como le pasó a mi hermano [Pol Espargaró], es mejor si puedes dividir el Mundial en dos tramos para recuperarte y pasar tiempo con tu familia, también para tu estado mental. Porque el estrés es muy grande en estos momentos, poder desconectar bien por una vez también es mejor para tu seguridad. Tres semanas no es suficiente para mí, tres semanas no es nada para mí. Va a ser duro".

El piloto oficial de Aprilia, sin embargo, subrayó que básicamente no se está preocupando demasiado por la planificación del calendario. "Esto es MotoGP, el máximo nivel de este deporte", se encogió de hombros. "Por ejemplo, tampoco me gusta hacer cuatro carreras en España. Preferiría correr también en lugares como China. Pero el calendario es como es".

"Simplemente creo que sería mejor tener más tiempo a mitad de temporada para recuperarse de las lesiones y también mentalmente", afirmó Aleix Espargaró.

De hecho, el índice de lesiones en la actual temporada de MotoGP es sorprendentemente alto. Diez de los 22 pilotos titulares ya han tenido que perderse una o más carreras. Tras su accidente de entrenamiento en el Ranch el sábado, Marco Bezzecchi, tercero en el campeonato del mundo, amenaza con unirse a esta alarmantemente larga lista. Tras su operación de clavícula, su participación en el fin de semana en Mandalika es dudosa, pero al menos le gustaría hacer el viaje a Indonesia.

Para Aleix Espargaró, las numerosas lesiones no son una sorpresa. "No es casualidad", sostuvo. "Si hay muchas lesiones, también hay una gran razón para ello. Está claro: el Campeonato del Mundo con las nuevas reglas, el calendario y los sprints... El estrés para los pilotos es enorme. Es imposible seguir así. Pero yo no soy quien para cambiarlo".

Entonces, ¿tienen que aceptar los pilotos de MotoGP el mayor riesgo de lesiones? "Sí, por supuesto, tienen que hacerlo", respondió el veterano español. "Si no te gusta, puedes irte al Campeonato del Mundo de Superbike".

El calendario de MotoGP para 2024

10 de marzo: Circuito de Losail*/Qatar

24 de marzo: Portimão***/Portugal

07 abril: Termas de Río Hondo/Argentina

14 de abril: Circuito de las Américas/Estados Unidos

28 de abril: Jerez/España

12 de mayo: Le Mans/Francia

26 de mayo: Catalunya/España

02 de junio: Mugello/Italia

16 de junio: Circuito de Sokol**/Kazajstán

30 de junio: Assen/Países Bajos

07 de julio: Sachsenring/Alemania

04 agosto: Silverstone/GB

18 de agosto: Red Bull Ring/Austria

01 septiembre: MotorLand Aragón/España

08 septiembre: Misano/Italia

22 de septiembre: Buddh International Circuit***/India

29 de septiembre: Mandalika/Indonesia

06 octubre: Motegi/Japón

20 de octubre: Phillip Island/Australia

27 de octubre: Buriram/Tailandia

03 Noviembre: Sepang/Malasia

17 de noviembre: Valencia/España



* = Carrera nocturna bajo focos

** = pista aún no homologada, contrato no fijado

*** = depende del nuevo contrato