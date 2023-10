Aleix Espargaró : "De nombreuses blessures ne sont pas une coïncidence".

Le calendrier intensif et les nombreux as du MotoGP en difficulté sont actuellement deux sujets de conversation très discutés. Selon Aleix Espargaró (Aprilia), les deux sont liés, mais les pilotes doivent l'accepter.

Le calendrier du championnat du monde de motocyclisme prévoit pour la première fois 22 week-ends de course en 2024, ce qui fait dire à Fabio Quartararo et Marc Márquez, entre autres, que la limite est atteinte.

Interrogé sur le sujet, Aleix Espargaró a déclaré : "Il ne s'agit pas de ce que je pense. C'est le calendrier de la Dorna et s'il ne me convient pas, je peux décider de rester chez moi ou de faire un autre travail", a-t-il déclaré. "Bien sûr, je préférerais avoir moins de courses, je préférerais aussi ne pas avoir de courses de sprint. Mais s'ils prévoient 22 Grands Prix, tu dois en faire 22".

Le Catalan de 34 ans n'a clairement critiqué qu'un seul aspect : "Ils nous avaient promis une pause de quatre à cinq semaines à mi-parcours - pas pour les fêtes à Ibiza, mais parce que les week-ends de course sont maintenant très exigeants. Il y a beaucoup de blessures et, comme c'est arrivé à mon frère [Pol Espargaró], il vaut mieux diviser le championnat du monde en deux pour pouvoir récupérer et passer du temps en famille, même pour ton état mental. Car le stress est très grand en ce moment, pouvoir se détendre vraiment une fois est aussi meilleur pour la sécurité. Trois semaines ne me suffisent pas, trois semaines ne sont rien pour moi. Ça va être dur".

Le pilote d'usine Aprilia a toutefois souligné qu'il ne se faisait en principe pas trop de soucis pour le calendrier. "C'est le MotoGP, le niveau maximum du sport", a-t-il haussé les épaules. "Je n'aime pas non plus, par exemple, faire quatre courses en Espagne. Je préférerais aussi courir dans des endroits comme la Chine. Mais le calendrier est tel qu'il est".

"Je pense simplement qu'il serait préférable d'avoir plus de temps à la mi-saison pour pouvoir récupérer des blessures et aussi mentalement", a confirmé Aleix Espargaró.

En effet, le taux de blessures est remarquablement élevé cette saison en MotoGP. Dix des 22 pilotes titulaires ont déjà dû renoncer à une ou plusieurs courses. Après son accident à l'entraînement au Ranch samedi, Marco Bezzecchi, troisième du championnat du monde, risque de s'ajouter à cette liste inquiétante. Après son opération de la clavicule, sa participation au week-end de Mandalika est incertaine, mais il souhaite au moins faire le voyage en Indonésie.

Pour Aleix Espargaró, les nombreuses blessures ne sont pas une surprise. "Ce n'est pas une coïncidence", a-t-il déclaré. "S'il y a beaucoup de blessures, il y a aussi une grande raison à cela. C'est clair - le championnat du monde avec les nouvelles règles, le calendrier, les sprints... Le stress pour les pilotes est énorme. C'est impossible de continuer comme ça. Mais je ne suis pas le gars qui pourrait changer ça".

Les pilotes MotoGP doivent-ils donc accepter le risque accru de blessures ? "Oui, certainement, il faut le faire", a rétorqué le vétéran espagnol. "Si cela ne te convient pas, tu peux toujours aller en championnat du monde Superbike".

Le calendrier MotoGP 2024

10 mars : Circuit de Losail*/Katar

24 mars : Portimão***/Portugal

07 avril : Termas de Río Hondo/Argentine

14 avril : Circuit of The Americas/USA

28 avril : Jerez/Espagne

12 mai : Le Mans/France

26 mai : Catalunya/Espagne

02 juin : Mugello/Italie

16 juin : Sokol Circuit**/Kazakhstan

30 juin : Assen/Pays-Bas

07 juillet : Sachsenring/Allemagne

04 août : Silverstone/GB

18 août : Red Bull Ring/Autriche

01 septembre : MotorLand Aragón/Espagne

08 septembre : Misano/Italie

22 septembre : Buddh International Circuit***/Inde

29 septembre : Mandalika/Indonésie

06 octobre : Motegi/Japon

20 octobre : Phillip Island/Australie

27 octobre : Buriram/Thaïlande

03 novembre : Sepang/Malaisie

17 novembre : Valence/Espagne



* = course de nuit sous les projecteurs

** = piste non encore homologuée, contrat non fixé

*** = dépend du nouveau contrat