Aleix Espargaró: "Molti infortuni non sono una coincidenza".

Il calendario del Motomondiale prevede 22 weekend di gara per la prima volta nel 2024, il che significa che Fabio Quartararo e Marc Márquez, tra gli altri, ritengono che il limite sia stato raggiunto.

Aleix Espargaró ha dichiarato: "Non si tratta di quello che penso io. Questo è il calendario Dorna e se non mi soddisfa, posso decidere di rimanere a casa o di fare un altro lavoro", ha detto. "Naturalmente preferirei meno gare, preferirei che non ci fossero le gare sprint. Ma se si programmano 22 Gran Premi, bisogna correrne 22".

C'è solo un aspetto che il 34enne catalano ha chiaramente criticato: "Ci avevano promesso una pausa di quattro o cinque settimane a metà percorso - non per le feste a Ibiza, ma perché i weekend di gara sono molto impegnativi ora. Ci sono molti infortuni e, come è successo a mio fratello [Pol Espargaró], è meglio dividere il Campionato del Mondo in due parti per recuperare e passare del tempo con la famiglia, anche per il proprio stato mentale. Poiché lo stress è molto forte in questo momento, poter staccare la spina per una volta è meglio anche per la sicurezza. Tre settimane non sono sufficienti per me, tre settimane non sono niente per me. Sarà dura".

Il pilota ufficiale Aprilia, tuttavia, ha sottolineato di non preoccuparsi troppo della pianificazione del calendario. "Questa è la MotoGP, il livello massimo di questo sport", ha detto scrollando le spalle. "Per esempio, non mi piace fare quattro gare in Spagna. Preferirei correre anche in posti come la Cina. Ma il calendario è così com'è".

"Penso solo che sarebbe meglio avere più tempo a metà stagione per recuperare dagli infortuni e anche mentalmente", ha affermato Aleix Espargaró.

In effetti, il tasso di infortuni nell'attuale stagione della MotoGP è sorprendentemente alto. Dieci dei 22 piloti titolari hanno già dovuto saltare una o più gare. Dopo l'incidente in allenamento al Ranch di sabato, Marco Bezzecchi, terzo nel campionato mondiale, rischia di aggiungersi a questa allarmante lista. Dopo l'operazione alla clavicola, la sua partecipazione al weekend di Mandalika è in dubbio, ma vorrebbe almeno fare il viaggio in Indonesia.

Per Aleix Espargaró, i numerosi infortuni non sono una sorpresa. "Non è una coincidenza", ha dichiarato. "Se ci sono molti infortuni, c'è anche un motivo importante. È chiaro: il Campionato del Mondo con le nuove regole, il calendario e le volate... Lo stress per i corridori è enorme. È impossibile andare avanti così. Ma non sono io a dover cambiare le cose".

Quindi i piloti della MotoGP devono accettare l'aumento del rischio di infortuni? "Sì, certo, devono farlo", ha risposto il veterano spagnolo. "Se non ti piace, puoi anche andare nel Campionato Mondiale Superbike".

Il calendario della MotoGP per il 2024

10 marzo: Circuito di Losail*/Qatar

24 marzo: Portimão***/Portogallo

07 aprile: Termas de Río Hondo/Argentina

14 aprile: Circuito delle Americhe/USA

28 aprile: Jerez/Spagna

12 maggio: Le Mans/Francia

26 maggio: Catalunya/Spagna

02 giugno: Mugello/Italia

16 giugno: Circuito di Sokol**/Kazakistan

30 giugno: Assen/Paesi Bassi

07 luglio: Sachsenring/Germania

04 agosto: Silverstone/GB

18 agosto: Red Bull Ring/Austria

01 settembre: MotorLand Aragón/Spagna

08 settembre: Misano/Italia

22 settembre: Buddh International Circuit***/India

29 settembre: Mandalika/Indonesia

06 ottobre: Motegi/Giappone

20 ottobre: Phillip Island/Australia

27 ottobre: Buriram/Thailandia

03 novembre: Sepang/Malesia

17 novembre: Valencia/Spagna



* = gara notturna sotto i riflettori

** = pista non ancora omologata, contratto non fissato

*** = dipende dal nuovo contratto