Aleix Espargaró: "Muitas lesões não são coincidência".

O calendário do Campeonato do Mundo de Motociclismo prevê 22 fins-de-semana de corridas pela primeira vez em 2024, o que significa que Fabio Quartararo e Marc Márquez, entre outros, acreditam que o limite foi atingido.

Aleix Espargaró disse: "Não se trata do que eu penso. Este é o calendário da Dorna e se não me convém, posso decidir ficar em casa ou fazer outro trabalho", disse ele. "Claro que preferia menos corridas, preferia que não houvesse corridas de sprint. Mas se eles programam 22 Grandes Prémios, temos de correr 22."

Houve apenas um aspeto que o catalão de 34 anos criticou claramente: "Tinham-nos prometido uma pausa de quatro a cinco semanas a meio do campeonato - não para as festas em Ibiza, mas porque os fins-de-semana de corrida são muito exigentes agora. Há muitas lesões e, tal como aconteceu com o meu irmão [Pol Espargaró], é melhor dividir o Campeonato do Mundo em duas partes para recuperar e passar tempo com a família, também para o nosso estado mental. Porque o stress é muito grande neste momento, ser capaz de desligar devidamente por uma vez também é melhor para a nossa segurança. Três semanas não são suficientes para mim, três semanas não são nada para mim. Vai ser difícil".

O piloto de fábrica da Aprilia, no entanto, sublinhou que não está a preocupar-se muito com o planeamento do calendário. "Isto é o MotoGP, o nível máximo do desporto", encolheu os ombros. "Por exemplo, também não gosto de fazer quatro corridas em Espanha. Também preferia correr em sítios como a China. Mas o calendário é como é."

"Só acho que seria melhor ter mais tempo a meio da época para recuperar das lesões e também mentalmente", afirmou Aleix Espargaró.

De facto, a taxa de lesões na atual época de MotoGP é surpreendentemente elevada. Dez dos 22 pilotos regulares já tiveram de falhar uma ou mais corridas. Após o seu acidente de treino no Rancho no sábado, Marco Bezzecchi, terceiro no campeonato do mundo, está agora a ameaçar juntar-se a esta lista alarmante. Depois da operação à clavícula, a sua participação no fim de semana em Mandalika é questionável, mas pelo menos gostaria de fazer a viagem à Indonésia.

Para Aleix Espargaró, as muitas lesões não são uma surpresa. "Não é uma coincidência", disse ele. "Se há muitas lesões, há também uma grande razão para isso. É claro - o Campeonato do Mundo com as novas regras, o calendário e os sprints... O stress para os pilotos é enorme. É impossível continuar assim. Mas eu não sou a pessoa certa para o mudar."

Então, os pilotos de MotoGP têm de aceitar o aumento do risco de lesões? "Sim, com certeza, têm de aceitar", respondeu o veterano espanhol. "Se não gostarem, também podem ir para o Campeonato do Mundo de Superbike.

O calendário de 2024 do MotoGP

10 de março: Circuito de Losail*/Qatar

24 de março: Portimão***/Portugal

07 abril: Termas de Río Hondo/Argentina

14 abril: Circuito das Américas/EUA

28 de abril: Jerez/Espanha

12 de maio: Le Mans/França

26 maio: Catalunha/Espanha

02 de junho: Mugello/Itália

16 de junho: Circuito de Sokol**/Kazaquistão

30 junho: Assen/Países Baixos

07 julho: Sachsenring/Alemanha

04 agosto: Silverstone/GB

18 de agosto: Red Bull Ring/Áustria

01 setembro: MotorLand Aragón/Espanha

08 setembro: Misano/Itália

22 de setembro: Circuito Internacional de Buddh***/Índia

29 de setembro: Mandalika/Indonésia

06 outubro: Motegi/Japão

20 de outubro: Phillip Island/Austrália

27 outubro: Buriram/Tailândia

03 novembro: Sepang/Malásia

17 de novembro: Valência/Espanha



* = corrida nocturna com iluminação

** = pista ainda não homologada, contrato não fixado

*** = dependente de novo contrato