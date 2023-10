Bilan de la réussite de Ducati : les records de 2022 vacillent

Lorsque Ducati Corse a présenté ses équipes pour le championnat du monde MotoGP et Superbike en janvier 2023 à Madonna di Campiglio, Gigi Dall'Igna a déclaré qu'il voulait faire mieux qu'en 2022, c'est-à-dire remporter maintenant le championnat du monde Supersport en plus du MotoGP et du Superbike. Cet objectif est réalisable, car l'Italien Nicolò Bulega compte 60 points d'avance sur son poursuivant Stefano Manzi après 18 des 24 courses du championnat du monde SSP. De plus, Ducati fournira pour la première fois en 2023 des motos monotypes pour le nouveau championnat du monde MotoE - où Nicola Casadei a assuré le titre à Misano.

Et alors qu'il reste encore huit Grand Prix et huit Sprint Races à disputer d'ici la finale du championnat du monde à Valence le 26 novembre, Ducati peut clairement dépasser les succès de 2022.

Au GP du Japon, Ducati a poursuivi sa remarquable série avec Jorge Martin et Francesco "Pecco" Bagnaia aux première et deuxième places. Depuis 40 courses de GP consécutives, au moins un pilote Desmosedici a toujours réussi à monter sur le podium.

L'as Pramac Martin a en même temps fixé à Motegi la onzième victoire de la saison pour Ducati en 14 courses. La marque des douze victoires de la saison 2022 de la Triple Couronne est donc à portée de main. Bagnaia a en outre assuré en deuxième position le huitième doublé du constructeur de Borgo Panigale cette saison.

Le bilan de l'année dernière était déjà impressionnant : les quatre équipes et les huit pilotes ont assuré douze victoires de GP, 16 pole positions et 32 podiums. Dans le championnat du monde des pilotes, quatre pilotes ont été promus dans le top 8 en 2022.

Le bilan de la saison en cours dépasse une nouvelle fois toutes les attentes : Les quatre équipes et les huit pilotes ont remporté onze victoires en GP lors des 14 premiers Grand Prix du dimanche, ainsi que onze victoires en course de sprint (Martin 5x, Bagnaia 4x), Bezzecchi 1x, Alex Márquez 1x), 12 pole positions et 28 podiums en GP le dimanche. Au championnat du monde des pilotes, cinq pilotes ont été promus dans le top 8 avant le GP d'Indonésie.

Le bilan de Ducati après le GP du Japon 2023 :

Pecco Bagnaia : 5 victoires en GP, 4 victoires en sprint, 10 podiums GP au total, 6 pole positions.

Marco Bezzecchi : 3 victoires GP, 1 victoire au sprint, 5 podiums GP au total, 3 pole positions

Jorge Martin : 3 victoires de GP, 5 victoires de sprint, 9 podiums de GP au total, 2 pole positions

Johann Zarco : 3 podiums

Alex Márquez : 1 victoire au sprint, 1 podium GP, 1 pole position

Luca Marini : 1 podium GP.