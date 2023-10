Ducati: i record del 2022 sono traballanti

Quando Ducati Corse ha presentato le sue squadre per i Campionati del Mondo MotoGP e Superbike a Madonna di Campiglio nel gennaio 2023, Gigi Dall'Igna ha dichiarato di voler superare i successi del 2022, cioè oltre ai Campionati del Mondo MotoGP e Superbike, ora vuole vincere anche il Campionato del Mondo Supersport. Questo obiettivo è realizzabile, perché l'italiano Nicolò Bulega ha 60 punti di vantaggio sul suo rivale Stefano Manzi dopo 18 delle 24 gare del Campionato del Mondo SSP. Inoltre, Ducati fornirà anche le moto per il nuovo Campionato del Mondo MotoE per la prima volta nel 2023 - qui Nicola Casadei si è assicurato il titolo a Misano.

Sebbene ci siano ancora otto Gran Premi e otto gare sprint da completare prima della finale del Campionato del Mondo a Valencia il 26 novembre, Ducati può chiaramente superare i successi del 2022.

Nel GP del Giappone, la Ducati ha allungato una striscia straordinaria con Jorge Martin e Francesco "Pecco" Bagnaia al primo e secondo posto. Per 40 GP di fila, almeno un pilota della Desmosedici è sempre salito sul podio.

L'asso di Pramac Martin ha anche ottenuto l'undicesima vittoria stagionale per la Ducati nella 14a gara di Motegi. Il traguardo delle dodici vittorie stagionali della stagione della Triple Crown 2022 è quindi a portata di mano. Anche Bagnaia si è piazzato secondo, ottenendo l'ottava doppietta per il costruttore di Borgo Panigale in questa stagione.

Il bilancio dell'anno scorso era già impressionante: le quattro squadre e gli otto piloti si sono assicurati dodici vittorie nei GP, 16 pole position e 32 podi. Nel campionato piloti, quattro piloti sono stati promossi nella top-8 nel 2022.

I risultati della stagione in corso superano ancora una volta tutte le aspettative: Le quattro squadre e gli otto piloti hanno conquistato undici vittorie nei primi 14 Gran Premi della domenica, oltre a undici successi nelle gare sprint (Martin 5x, Bagnaia 4x), Bezzecchi 1x, Alex Márquez 1x), 12 pole position e 28 podi nei GP conquistati la domenica. Nel campionato piloti, cinque piloti sono stati promossi nella top-8 prima del GP d'Indonesia.

Il bilancio Ducati dopo il GP del Giappone 2023:

Pecco Bagnaia: 5 vittorie di GP, 4 vittorie in volata, 10 podi totali di GP, 6 pole position.

Marco Bezzecchi: 3 vittorie di GP, 1 vittoria in volata, per un totale di 5 podi di GP, 3 pole position.

Jorge Martin: 3 vittorie in GP, 5 vittorie in volata, totale 9 podi in GP, 2 pole position

Johann Zarco: 3 podi

Alex Márquez: 1 vittoria in volata, 1 podio in GP, 1 pole position

Luca Marini: 1 podio in un GP.