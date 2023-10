Registo de pista da Ducati: Os registos de 2022 são instáveis

O chefe de corrida da Ducati, Gigi Dall'Igna, queria superar os sucessos de MotoGP de 2022 este ano. Depois do GP do Japão, está a tornar-se evidente: ele vai dar um recorde de vitórias. A Ducati ainda detém os 3 primeiros lugares no campeonato do mundo de pilotos.

Quando a Ducati Corse apresentou as suas equipas para os Campeonatos do Mundo de MotoGP e Superbike em Madonna di Campiglio, em janeiro de 2023, Gigi Dall'Igna afirmou que queria superar os sucessos de 2022, ou seja, para além dos Campeonatos do Mundo de MotoGP e Superbike, queria agora também vencer o Campeonato do Mundo de Supersport. Este objetivo é viável, porque o italiano Nicolò Bulega tem 60 pontos de vantagem sobre o seu rival Stefano Manzi após 18 das 24 corridas do Campeonato do Mundo de SSP. Além disso, a Ducati também fornecerá motos unitárias para o novo Campeonato do Mundo de MotoE pela primeira vez em 2023 - aqui Nicola Casadei garantiu o título em Misano.

E embora ainda faltem oito Grandes Prémios e oito Corridas de Sprint antes do final do Campeonato do Mundo em Valência, a 26 de novembro, a Ducati pode claramente superar os sucessos de 2022.

No GP do Japão, a Ducati prolongou uma série notável com Jorge Martin e Francesco "Pecco" Bagnaia em primeiro e segundo lugar. Há 40 corridas de GP consecutivas, pelo menos um piloto da Desmosedici subiu sempre ao pódio.

O ás da Pramac Martin também garantiu a décima primeira vitória da temporada para a Ducati na 14ª corrida em Motegi. A marca de doze vitórias da temporada 2022 da Triple Crown está, portanto, ao alcance. Bagnaia também terminou em segundo, a oitava vitória dupla para o fabricante de Borgo Panigale nesta temporada.

O balanço do ano passado já era impressionante: as quatro equipas e os oito pilotos garantiram doze vitórias em GP, 16 pole positions e 32 pódios. No campeonato de pilotos, quatro pilotos foram promovidos ao top-8 em 2022.

O registo da atual época excede mais uma vez todas as expectativas: As quatro equipas e os oito pilotos obtiveram onze vitórias nos primeiros 14 Grandes Prémios no domingo, mais onze sucessos nas corridas de sprint (Martin 5x, Bagnaia 4x), Bezzecchi 1x, Alex Márquez 1x), 12 pole positions e 28 pódios nos GPs garantidos no domingo. No campeonato de pilotos, cinco pilotos foram promovidos ao top-8 antes do GP da Indonésia.

A contagem da Ducati após o GP do Japão de 2023:

Pecco Bagnaia: 5 vitórias em GPs, 4 vitórias em sprint, total de 10 pódios em GPs, 6 pole positions.

Marco Bezzecchi: 3 vitórias em GPs, 1 vitória ao sprint, total de 5 pódios em GPs, 3 pole positions

Jorge Martin: 3 vitórias em GPs, 5 vitórias ao sprint, total de 9 pódios em GPs, 2 pole positions

Johann Zarco: 3 pódios

Alex Márquez: 1 vitória no sprint, 1 pódio em GP, 1 pole position

Luca Marini: 1 pódio em GP.