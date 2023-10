Marc Márquez en Indonésie : d'autres lueurs d'espoir ?

Le week-end prochain, le Mandalika International Street Circuit, inauguré pour la première fois par le championnat du monde MotoGP, accueillera pour la deuxième fois le GP moto d'Indonésie. L'année dernière, Marc Márquez n'avait pas pu participer à cette course en raison de sa double vision après un violent crash lors du warm-up.

Le team Repsol Honda a connu deux lueurs d'espoir récemment en Inde, avec une troisième place au sprint, et au Japon, avec un podium dimanche grâce à Márquez. Le sextuple champion du monde a toutefois déclaré sans ambages que ces résultats étaient davantage dus aux circonstances qu'à une quelconque amélioration de la Honda RC213V.

"Notre objectif pour le week-end de course à Lombok est exactement le même que pour les autres Grands Prix de 2023. En tant qu'équipe, nous allons essayer de tirer le maximum de la saison 2023", a déclaré Marc. "En Indonésie, tu peux ressentir la passion des fans à chaque visite. Malheureusement, l'année dernière, je n'ai pas pu participer à la course du dimanche après le crash du warm-up. Mais j'ai participé aux tests ici à l'époque et j'ai fait les essais GP et les qualifications ici vendredi et samedi. Nous avons donc une bonne idée de ce qui nous attend ici cette année. Nous voulons montrer un bon spectacle et prendre vraiment plaisir à cet événement".

"Après le GP du Japon et une semaine de repos chez moi en Espagne, j'arrive en Indonésie avec des forces fraîches", a rapporté Joan Mir. "Je suis prêt à faire de nouvelles choses. Au Japon, nous avons connu quelques déceptions. Mais je vais laisser cette frustration derrière moi et j'y puise une nouvelle motivation".

"L'an dernier, nous avons obtenu une bonne sixième place à Lombok dans des conditions très délicates", a ajouté le pilote officiel Suzuki de l'an dernier et champion du monde MotoGP 2020. "Maintenant, il faudrait voir ce que nous pouvons faire cette année. La météo jouera également un rôle... En tout cas, les prévisions annoncent des températures très élevées".