Marc Márquez in Indonesia: altri punti luminosi?

Dopo due terzi posti in volata in India e domenica in Giappone, la stella della Repsol Honda Marc Márquez spera di ottenere altri risultati positivi a Mandalika.

Il Mandalika International Street Circuit, inaugurato dal Campionato mondiale di MotoGP per la prima volta nel 2022, ospiterà il prossimo fine settimana il GP indonesiano di motociclismo per la seconda volta. L'anno scorso, Marc Márquez non ha potuto partecipare a questa gara dopo la violenta caduta nel warm-up a causa della doppia visione.

Il team Repsol Honda ha avuto due momenti brillanti di recente, in India con il terzo posto in volata e con un podio in Giappone domenica grazie a Márquez. Tuttavia, il sei volte campione del mondo ha dichiarato senza mezzi termini che questi risultati sono dovuti più alle circostanze che a eventuali miglioramenti della Honda RC213V.

"Il nostro obiettivo per il weekend di gara a Lombok è esattamente lo stesso che per il resto dei Gran Premi del 2023, e cercheremo come squadra di ottenere ancora il massimo dalla stagione 2023", ha sottolineato Marc. "In Indonesia si percepisce la passione dei tifosi ogni volta che si viene a trovarli. Purtroppo l'anno scorso non ho potuto correre la domenica dopo l'incidente nel warm-up. Ma ho partecipato ai test e ho fatto le prove del GP e le qualifiche venerdì e sabato. Quindi abbiamo una buona idea di cosa aspettarci quest'anno. Vogliamo dare spettacolo e goderci questo evento".

"Arrivo in Indonesia con le forze fresche dopo il GP del Giappone e una settimana di riposo a casa in Spagna", ha riferito Joan Mir. "Sono pronto per nuove azioni. In Giappone abbiamo avuto qualche delusione. Ma mi lascerò alle spalle questa frustrazione e ne trarrò nuove motivazioni".

"L'anno scorso abbiamo ottenuto un buon sesto posto a Lombok in condizioni molto difficili", ha aggiunto il pilota ufficiale Suzuki e Campione del Mondo MotoGP 2020, "Ora dobbiamo aspettare e vedere cosa riusciremo a fare quest'anno. Anche il tempo giocherà un ruolo importante... In ogni caso, le previsioni parlano di temperature molto alte".