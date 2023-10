Marc Márquez na Indonésia: mais pontos positivos?

Depois de dois terceiros lugares no sprint na Índia e no domingo no Japão, a estrela da Repsol Honda Marc Márquez espera mais pontos brilhantes em Mandalika.

O Mandalika International Street Circuit, inaugurado pelo Campeonato do Mundo de MotoGP pela primeira vez em 2022, vai receber o GP da Indonésia de motociclismo pela segunda vez no próximo fim de semana. No ano passado, Marc Márquez não pôde participar nesta corrida após a violenta queda no warm-up devido a visão dupla.

A equipa Repsol Honda teve dois pontos brilhantes recentemente na Índia com o terceiro lugar no sprint e com um pódio no Japão no domingo graças a Márquez. No entanto, o hexacampeão do mundo disse em termos inequívocos que estes resultados se devem mais às circunstâncias do que a quaisquer melhorias na Honda RC213V.

"O nosso objetivo para o fim de semana de corrida em Lombok é exatamente o mesmo que para o resto do Grande Prémio de 2023, e vamos tentar, como equipa, tirar o máximo partido da época de 2023", observou Marc. "Na Indonésia, sente-se a paixão dos fãs sempre que se visita o país. Infelizmente, no ano passado não pude correr no domingo depois do acidente no warm-up. Mas participei no teste e fiz os treinos do GP e a qualificação na sexta-feira e no sábado. Por isso, temos uma boa ideia do que nos espera este ano. Queremos fazer um bom espetáculo e desfrutar realmente deste evento."

"Venho para a Indonésia com novas forças depois do GP do Japão e de uma semana de descanso em casa, em Espanha", disse Joan Mir. "Estou pronto para uma nova ação. No Japão tivemos algumas desilusões. Mas vou pôr essa frustração para trás das costas e retirar daí uma nova motivação."

"No ano passado, terminamos um bom sexto lugar em Lombok em condições muito complicadas", acrescentou o piloto de fábrica da Suzuki do ano passado e Campeão do Mundo de MotoGP de 2020. "Agora teríamos que esperar e ver o que podemos fazer este ano. O tempo também vai desempenhar um papel... De qualquer forma, as previsões apontam para temperaturas muito elevadas."