Moins de pneus en 2023 : Michelin et la pensée verte

Piero Taramasso est le "Two Wheel Motorsport Manager" du fournisseur de pneus MotoGP Michelin ; l'Italien dirige ainsi les opérations dans le championnat du monde de moto. Depuis un certain temps, le manufacturier français se soucie de plus en plus de l'environnement, c'est pourquoi les transports inutiles et le nombre de pneus non utilisés doivent être progressivement réduits.

"Depuis quelques années, nous travaillons sur ce sujet avec la Dorna et avec les équipes. Nous souhaitons réduire le nombre de pneus afin de devenir plus durables. C'est l'objectif pour Michelin, pour la Dorna et pour l'ensemble du championnat. Le sport doit devenir plus vert", a précisé Taramasso dans une interview accordée à SPEEDWEEK.com.

"Il y a trois ans, 15 pneus avant et 15 pneus arrière étaient disponibles par pilote et par week-end. Nous avons donc décidé de réduire la quantité de pneus arrière. Le pneu avant est nettement plus sensible. De nombreux pilotes préfèrent les mélanges tendres, d'autres le pneu avant dur. C'est pourquoi nous avons laissé le pneu avant intact et n'avons apporté des modifications que pour le pneu arrière", a-t-il expliqué, ajoutant : "De 15 pneus disponibles, nous sommes passés à 13 en 2022".

Taramasso poursuit : "En 2023, nous ne mettrons plus que douze pneus arrière par pilote et par week-end dans l'allocation, répartis en deux mélanges - contre trois auparavant. Nous apporterons sept pneus avec le mélange tendre et cinq des pneus plus durs. En 2016 déjà, nous n'avions que deux mélanges pour l'arrière. Mais à l'époque, nous n'avions pas beaucoup d'expérience, car nous venions juste de revenir dans la catégorie MotoGP".

"Tous les composés que nous utilisons actuellement disposent d'une très large plage de travail. Nous pouvons couvrir tous les scénarios possibles, même à l'avenir. Il sera un peu plus facile pour les pilotes de comprendre les plages", a souligné l'Italien. "Si l'on regarde le passé, il était rare que les trois mélanges soient utilisés".

Pour la saison 2023, il n'y aura donc plus que deux mélanges pour la roue arrière par week-end. Les plaintes concernant la qualité des compounds choisis pour certains Grand Prix sont régulièrement critiquées par les pilotes et les équipes. Surtout lorsqu'il fait plus chaud ou plus frais que prévu ou que l'année précédente.

Le contingent pour l'avant sera-t-il également bouleversé ? "Pour l'instant, nous voulons laisser le pneu avant avec trois mélanges différents. Ce pneu avant doit bien fonctionner", répond Taramasso. "Peut-être qu'à l'avenir, nous parlerons de nous limiter à deux composés à l'avant également. De manière générale, nous veillons à protéger au mieux l'environnement. Dans tous les domaines".

D'ailleurs, lors du GP d'Inde sur le circuit de Buddh, les pilotes MotoGP ont reçu deux pneus arrière supplémentaires pour le vendredi, parce que Michelin n'y avait jamais fait d'essais et qu'en outre, le vendredi, au lieu de 45 et 60 minutes d'entraînement sur la nouvelle piste du GP, les pilotes se sont entraînés exceptionnellement pendant 60 et 70 minutes, soit au total 25 minutes de plus que d'habitude.