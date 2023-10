Meno pneumatici nel 2023: Michelin e l'idea verde

Piero Taramasso è il "Two Wheel Motorsport Manager" del fornitore di pneumatici per la MotoGP Michelin; l'italiano è quindi responsabile delle operazioni nel campionato mondiale di motociclismo. Da qualche tempo il produttore francese presta maggiore attenzione all'ambiente e per questo motivo i trasporti inutili e il numero di pneumatici non necessari devono essere gradualmente ridotti.

"Lavoriamo su questo tema con la Dorna e con i team da diversi anni. Vogliamo ridurre il numero di pneumatici per diventare più sostenibili. Questo è l'obiettivo di Michelin, della Dorna e dell'intero campionato. Lo sport deve diventare più verde", ha chiarito Taramasso in un'intervista a SPEEDWEEK.com.

"Tre anni fa c'erano 15 pneumatici anteriori e 15 posteriori per pilota per ogni weekend. Abbiamo quindi deciso di ridurre la quantità di pneumatici posteriori. Il pneumatico anteriore è molto più sensibile. Molti piloti preferiscono le mescole morbide, altri il pneumatico anteriore duro. Quindi abbiamo lasciato inalterato lo pneumatico anteriore e cambiato solo qualcosa per quello posteriore", ha spiegato, aggiungendo: "Da 15 pneumatici disponibili, siamo passati a 13 nell'anno 2022".

Taramasso ha continuato: "Nel 2023 metteremo a disposizione solo dodici pneumatici posteriori per pilota per ogni fine settimana, suddivisi in due mescole - prima erano tre. Porteremo sette pneumatici con la mescola morbida e cinque con quella più dura. Nel 2016 avevamo solo due mescole per il posteriore. Ma all'epoca non avevamo molta esperienza perché eravamo appena rientrati nella classe MotoGP".

"Tutte le mescole che stiamo utilizzando attualmente hanno un range di lavoro molto ampio. Possiamo coprire tutti i possibili scenari anche in futuro. Sarà un po' più facile per i piloti capire le gamme", ha sottolineato l'italiano. "Se si guarda al passato, raramente venivano utilizzate tutte e tre le mescole".

Quindi, nella stagione 2023, ci saranno solo due mescole per la ruota posteriore ogni fine settimana. I piloti e i team si lamentano sempre della qualità delle mescole selezionate per alcuni Gran Premi. Soprattutto quando fa più caldo o più freddo del previsto o dell'anno scorso.

Anche il contingente per l'anteriore sarà stravolto? "Per il momento vogliamo mantenere lo pneumatico anteriore con tre mescole diverse. Questo pneumatico anteriore deve funzionare bene", ha risposto Taramasso. "Forse in futuro parleremo di limitarci a due mescole anche all'anteriore. In generale, cerchiamo di proteggere l'ambiente nel miglior modo possibile. In tutti i settori".

Tra l'altro, in occasione del GP d'India sul Circuito di Buddh, ai piloti della MotoGP sono stati dati due pneumatici posteriori in più per il venerdì, perché la Michelin non aveva mai provato in quel circuito e anche perché le prove del venerdì sul nuovo tracciato del GP sono state eccezionalmente di 60 e 70 minuti invece di 45 e 60 minuti, per un totale di 25 minuti in più rispetto al solito.