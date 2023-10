Menos pneus em 2023: A Michelin e a ideia verde

Piero Taramasso é o "Two Wheel Motorsport Manager" do fornecedor de pneus Michelin para o MotoGP; o italiano é, assim, responsável pelas operações no campeonato do mundo de motociclismo. Desde há algum tempo, o fabricante francês tem vindo a prestar mais atenção ao ambiente, razão pela qual o transporte desnecessário e o número de pneus desnecessários devem ser gradualmente reduzidos.

"Há vários anos que trabalhamos nesta questão com a Dorna e com as equipas. Queremos reduzir o número de pneus para nos tornarmos mais sustentáveis. É esse o objetivo da Michelin, da Dorna e de todo o campeonato. O desporto deve tornar-se mais ecológico", esclareceu Taramasso numa entrevista ao SPEEDWEEK.com.

"Há três anos, havia 15 pneus dianteiros e 15 traseiros por piloto e por fim de semana. Por isso, decidimos reduzir a quantidade de pneus traseiros. O pneu dianteiro é muito mais sensível. Muitos pilotos preferem compostos macios, outros preferem o pneu dianteiro duro. Por isso, deixámos o pneu dianteiro inalterado e só mudámos alguma coisa no pneu traseiro", explicou, acrescentando: "De 15 pneus disponíveis, passámos para 13 em 2022".

Taramasso continuou: "Em 2023, estamos a colocar apenas doze pneus traseiros por piloto por fim de semana na atribuição, divididos em dois compostos - anteriormente eram três. Estamos a trazer sete pneus com o composto macio e cinco dos pneus mais duros. Em 2016, só tínhamos dois compostos para a traseira. Mas nessa altura não tínhamos muita experiência porque tínhamos acabado de reentrar na classe de MotoGP."

"Todos os compostos que estamos a utilizar atualmente têm uma gama de trabalho muito ampla. Também podemos cobrir todos os cenários possíveis no futuro. Será um pouco mais fácil para os pilotos compreenderem as gamas", salientou o italiano. "Se olharmos para o passado, raramente os três compostos eram utilizados".

Assim, na temporada de 2023, haverá apenas dois compostos para a roda traseira em cada fim de semana. As queixas sobre a qualidade dos compostos seleccionados para determinados Grandes Prémios são sempre criticadas por pilotos e equipas. Especialmente quando está mais quente ou mais frio do que o esperado ou do que no ano passado.

Será que o contingente para a frente também vai ser virado do avesso? "Para já, queremos manter o pneu dianteiro com três compostos diferentes. Este pneu dianteiro tem de funcionar bem", respondeu Taramasso. "Talvez no futuro falemos em limitar-nos a dois compostos na frente também. Em geral, procuramos proteger o ambiente da melhor forma possível. Em todos os domínios".

A propósito, no GP da Índia no Circuito de Buddh, os pilotos de MotoGP receberam dois pneus traseiros extra para sexta-feira porque a Michelin nunca tinha testado lá e também porque os treinos de sexta-feira na nova pista do GP foram excecionalmente de 60 e 70 minutos em vez de 45 e 60 minutos, um total de 25 minutos a mais do que o habitual.