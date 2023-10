Gigi Dall'Igna: ¿Tendrá Ducati pronto un chasis de carbono?

En la década de los 90, el Team Roberts experimentó con un chasis de carbono construido por John Kocinski, Campeón del Mundo de 250 cc en 1990 con una Yamaha, mucho antes de que el material de fibra de carbono en el ciclismo de competición acabara con los chasis ligeros de aluminio y titanio y emprendiera una marcha triunfal.

El fabricante británico de chasis Armstrong (250 cc) también apareció en el Campeonato del Mundo con bastidores de carbono, el entonces ingeniero diseñador de Ducati Filippo Preziosi construyó un monocasco de carbono para las Desmosedici GP11 y GP12, que, sin embargo, contó con poca aprobación por parte de los pilotos de fábrica. El concepto con el motor V4 como pieza portante se ganó muchas críticas. "El motor es muy rígido, como parte del chasis actúa como una roca, le falta flexión, por eso no sentimos el límite de los neumáticos", refunfuñó Loris Capirossi.

Por eso Valentino Rossi tuvo que transportar su Yamaha ganadora del Campeonato del Mundo de 2009 de Tavullia a Borgo Panigale y reconstruir el chasis de aluminio en Ducati Corse.

Muchos años después, KTM ha causado sensación con un chasis de carbono desde el GP de Misano, donde el piloto de pruebas Dani Pedrosa terminó cuarto como wild-car en el sprint y el domingo. En Japón, el equipo Red Bull con Brad Binder y Jack Miller también iba equipado con el último logro de la marca de Alta Austria.

"Dimos luz verde al desarrollo hace un año", declaró a SPEEDWEEK.com Hubert Trunkenpolz, miembro del consejo de administración de Pierer Mobility AG (KTM, GASGAS, Husqvarna). "Porque ninguna fábrica de motos tiene más conocimientos sobre el carbono que nosotros".

Gigi Dall'Igna, Director General de Ducati Corse, sigue muy de cerca los acontecimientos y el nuevo concepto de chasis de KTM. Porque en la victoria al sprint en Japón, Brad Binder se mantuvo muy cerca de los talones de la estrella de Ducati Jorge Martín (Pramac Racing).

¿Por qué hasta ahora los chasis de carbono no han tenido una gran aceptación en MotoGP? "No es una cuestión de material", dijo Dall'Igna en una entrevista con SPEEDWEEK.com. "Seguro que se puede construir un chasis competitivo con carbono. Pero seguro que la ventaja no es muy buena porque los chasis de aluminio se han vuelto muy ligeros. Así que no se puede progresar mucho utilizando carbono. Pero aún así: estoy convencido de que hoy en día se puede utilizar un chasis de carbono sin ningún problema".

También se sabe que Luca Boscoscuro, propietario del equipo Speed-up y fabricante de chasis de Moto2, ya probó un chasis de carbono para López y Aldeguer al día siguiente del GP de Catalunya, en septiembre.

Hasta ahora, los fabricantes se han resistido a menudo al carbono porque cada vez que se cambia la rigidez o la geometría del chasis hay que fundir un nuevo y costoso molde. Por eso, en ciclismo, algunas empresas más pequeñas sólo tienen tres o cuatro tamaños de cuadro en su gama, en lugar de los ocho o diez de las empresas líderes como Trek, Spezialized, Pinarello, Bianchi, Cube, Canyon, FELT, Scott, etc.

"A veces es incluso ventajoso optar por el carbono, porque entonces se pueden conseguir diferentes rigideces simplemente utilizando el 'libro de jugadas' con la misma geometría", calcula Dall'Igna.

¿Han considerado los técnicos de Ducati los chasis de carbono en el pasado? "Sí, por supuesto", admite Gigi Dall'Igna, cuyas motos ganaron 12 carreras en 2022 y once de 14 ya este año. "Pero el problema es a veces la mentalidad de los pilotos. A menudo se resisten a las ideas innovadoras. Y si no están convencidos, es más fácil hacer otras cosas".

Dall'Igna continuó: "En mi opinión, la ventaja del chasis de carbono no es taaaan grande. Tenemos condiciones diferentes a las del automovilismo, donde el peso del chasis es realmente enorme y con el carbono se puede ahorrar mucho peso."

Dentro de cinco años, ¿utilizarán carbono la mayoría de los fabricantes de MotoGP? "Quizá antes", añadió el técnico más innovador del paddock de GP, y soltó una carcajada significativa.

Así que podemos esperar con confianza que una Desmosedici con chasis de carbono esté lista para la salida en el box del piloto probador Michele Pirro en un futuro próximo.