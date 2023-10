Gigi Dall'Igna : Ducati sera-t-elle bientôt équipée d'un châssis en carbone ?

KTM a fait beaucoup de bruit en MotoGP avec son nouveau châssis en carbone et s'est installé à la deuxième place du championnat du monde des marques. Le technicien en chef de Ducati, Gigi Dall'Igna, connaît les avantages de la fibre de carbone.

Dans les années 1990, l'équipe Roberts de John Kocinski, champion du monde de 250 cm3 en 1990 sur Yamaha, avait déjà expérimenté un châssis en carbone de sa propre fabrication, bien avant que la fibre de carbone ne prenne le dessus sur les cadres légers en aluminium et en titane dans le cyclisme de compétition et ne fasse son entrée triomphale.

Le fabricant de châssis britannique Armstrong (250 cm3) a également utilisé des cadres en carbone dans le cadre du championnat du monde, puis le constructeur Ducati, l'ingénieur Filippo Preziosi, a construit un monocoque en carbone pour les Desmosedici GP11 et GP12, qui n'a toutefois pas été très apprécié par les pilotes d'usine. En effet, le concept avec le moteur V4 comme élément porteur a récolté de nombreuses critiques. "Le moteur est tellement rigide, en tant que partie du châssis, il agit comme un bloc de roche, il manque de flexibilité, c'est pourquoi nous ne sentons pas la limite des pneus", a pesté Loris Capirossi.

C'est pourquoi Valentino Rossi a fait transporter sa Yamaha victorieuse du championnat du monde 2009 de Tavullia à Borgo Panigale et a fait reconstruire le châssis en aluminium par Ducati Corse.

Bien des années plus tard, KTM fait sensation avec un châssis en carbone depuis le GP de Misano, où le pilote d'essai Dani Pedrosa a terminé quatrième du sprint et du dimanche en tant que pilote wildcar. Au Japon, l'équipe Red Bull de Brad Binder et Jack Miller a également été équipée de la dernière nouveauté de Haute-Autriche.

"Nous avons donné le feu vert au développement il y a un an", a révélé à SPEEDWEEK.com l'ingénieur Hubert Trunkenpolz, membre du directoire de Pierer Mobility AG (KTM, GASGAS, Husqvarna). "Car aucune usine de motos n'a plus de savoir-faire que nous en matière de carbone".

Gigi Dall'Igna, General Manager chez Ducati Corse, suit de très près les événements et le nouveau concept de châssis chez KTM. En effet, lors de la victoire au sprint au Japon, Brad Binder est resté très proche de la star Ducati Jorge Martin (Pramac Racing).

Pourquoi les châssis en carbone ne se sont-ils pas imposés jusqu'à présent sur l'ensemble du MotoGP ? "Ce n'est pas une question de matériau", répond Dall'Igna dans une interview accordée à SPEEDWEEK.com. "Il est certain que l'on peut aussi construire un châssis compétitif avec du carbone. Mais il est certain que l'avantage n'est pas très bon, car les châssis en aluminium sont devenus très légers. Tu ne peux donc pas faire de gros progrès en utilisant du carbone. Mais malgré tout, je suis convaincu que tu peux utiliser un châssis en carbone sans problème aujourd'hui".

Le propriétaire de l'équipe Speed-up et fabricant de châssis Moto2 Luca Boscoscuro a, comme on le sait, déjà fait tester un châssis en carbone pour Lopez et Aldeguer en septembre, au lendemain du GP de Catalunya.

Jusqu'à présent, les constructeurs étaient souvent réticents à l'idée d'utiliser du carbone, car il fallait couler un nouveau moule coûteux à chaque fois que l'on modifiait la rigidité ou la géométrie du châssis. C'est pourquoi, dans le cyclisme, certaines petites entreprises ne proposent que trois ou quatre tailles de cadre au lieu de huit ou dix pour les entreprises leaders comme Trek, Spezialized, Pinarello, Bianchi, Cube, Canyon, FELT, Scott et ainsi de suite.

"Parfois, il est même avantageux d'opter pour le carbone, car tu peux alors simplement obtenir des rigidités différentes à l'aide du 'playbook' avec une géométrie identique", calcule Dall'Igna.

Les techniciens Ducati ont-ils donc déjà réfléchi à des châssis en carbone par le passé ? "Oui, bien sûr", admet Gigi Dall'Igna, dont les motos ont remporté douze courses en 2022 et déjà onze sur quatorze cette année. "Mais le problème réside parfois dans la mentalité des pilotes. Ils sont souvent réticents aux idées innovantes. Et s'ils ne sont pas convaincus, il est plus ensoleillé de faire d'autres choses".

Dall'Igna poursuit : "A mon avis, l'avantage des châssis en carbone n'est pas si grand. Nous avons des conditions différentes de celles du sport automobile, où le poids du châssis est vraiment énorme et où le carbone permet d'économiser beaucoup de poids".

Est-ce que dans cinq ans, la majorité des constructeurs de MotoGP miseront sur le carbone ? "Peut-être plus tôt", a ajouté le renard technique le plus innovant du camp des pilotes de GP - en riant de manière éloquente.

On peut donc s'attendre à ce qu'une Desmosedici avec un châssis en carbone soit préparée dans le box du pilote d'essai Michele Pirro dans un avenir proche.