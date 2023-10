Gigi Dall'Igna: La Ducati avrà presto un telaio in carbonio?

KTM ha fatto scalpore in MotoGP con il suo nuovo telaio in carbonio e si è imposta al secondo posto nel Campionato del Mondo monomarca. Gigi Dall'Igna, capo tecnico Ducati, conosce i vantaggi della fibra di carbonio.

Negli anni '90, il Team Roberts sperimentò un telaio in carbonio costruito da John Kocinski, Campione del Mondo 250cc del 1990 su Yamaha, molto prima che il materiale in fibra di carbonio nel ciclismo da corsa mettesse fine ai telai leggeri in alluminio e titanio e si avviasse a una marcia trionfale.

Anche il costruttore britannico di telai Armstrong (250 cc) ha partecipato al Campionato del Mondo con telai in carbonio, mentre l'ingegnere Filippo Preziosi, progettista Ducati, ha realizzato una monoscocca in carbonio per le Desmosedici GP11 e GP12, che però ha incontrato scarsa approvazione da parte dei piloti ufficiali. Il concetto con il motore V4 come parte portante si guadagnò molte critiche. "Il motore è così rigido, come parte del telaio si comporta come un macigno, manca di flessione, per questo non sentiamo il limite delle gomme", ha brontolato Loris Capirossi.

Ecco perché Valentino Rossi ha fatto trasportare la sua Yamaha vincitrice del Campionato del Mondo 2009 da Tavullia a Borgo Panigale e ha fatto ricostruire il telaio in alluminio a Ducati Corse.

Molti anni dopo, KTM ha fatto scalpore con un telaio in carbonio a partire dal GP di Misano, dove il collaudatore Dani Pedrosa ha ottenuto il quarto posto come wild-car nella volata e la domenica. In Giappone, anche il team Red Bull con Brad Binder e Jack Miller era equipaggiato con l'ultima novità dell'Alta Austria.

"Abbiamo dato il via libera allo sviluppo un anno fa", ha dichiarato a SPEEDWEEK.com Hubert Trunkenpolz, membro del consiglio di amministrazione di Pierer Mobility AG (KTM, GASGAS, Husqvarna). "Perché nessuna fabbrica di moto ha più know-how sul carbonio di noi".

Gigi Dall'Igna, Direttore Generale di Ducati Corse, segue da vicino gli eventi e il nuovo concetto di telaio di KTM. Perché nella vittoria in volata in Giappone, Brad Binder è rimasto molto vicino alla star della Ducati Jorge Martin (Pramac Racing).

Perché i telai in carbonio non si sono ancora diffusi nella MotoGP? "Non è una questione di materiali", ha dichiarato Dall'Igna in un'intervista a SPEEDWEEK.com. "Sicuramente si può costruire un telaio competitivo con il carbonio. Ma sicuramente il vantaggio non è molto buono perché i telai in alluminio sono diventati molto leggeri. Quindi non si possono fare molti progressi utilizzando il carbonio. Ma comunque: sono convinto che oggi si possa usare un telaio in carbonio senza problemi".

Il proprietario del team Speed-up e produttore di telai per la Moto2 Luca Boscoscuro è noto per aver già fatto testare un telaio in carbonio a Lopez e Aldeguer all'indomani del GP di Catalunya a settembre.

Finora i costruttori hanno spesso opposto resistenza al carbonio perché ogni volta che si cambia la rigidità o la geometria del telaio è necessario fondere un nuovo costoso stampo. Ecco perché nel ciclismo alcune aziende più piccole hanno solo tre o quattro misure di telaio nella loro gamma, invece delle otto o dieci delle aziende leader come Trek, Spezialized, Pinarello, Bianchi, Cube, Canyon, FELT, Scott e così via.

"A volte è addirittura vantaggioso optare per il carbonio, perché si possono ottenere rigidità diverse semplicemente utilizzando il 'playbook' con la stessa geometria", calcola Dall'Igna.

I tecnici Ducati hanno preso in considerazione i telai in carbonio in passato? "Sì, certo", ammette Gigi Dall'Igna, le cui moto hanno vinto 12 gare nel 2022 e undici su 14 quest'anno, "ma il problema a volte è la mentalità dei piloti. Spesso resistono alle idee innovative. E se non sono convinti, è più facile fare altre cose".

Dall'Igna ha continuato: "Secondo me, il vantaggio del telaio in carbonio non è così grande. Le condizioni sono diverse rispetto alle autovetture, dove il peso del telaio è davvero enorme e con il carbonio si può risparmiare molto peso".

Tra cinque anni, la maggior parte dei produttori di MotoGP utilizzerà il carbonio? "Forse prima", ha aggiunto il tecnico più innovativo del paddock del GP, ridendo in modo significativo.

Possiamo quindi aspettarci che una Desmosedici con telaio in carbonio sia pronta per la partenza nel box del collaudatore Michele Pirro nel prossimo futuro.