Gigi Dall'Igna: Será que a Ducati vai ter em breve um chassis de carbono?

A KTM causou uma grande agitação no MotoGP com o seu novo chassis de carbono e estabeleceu-se em segundo lugar no Campeonato do Mundo de monomarca. O chefe técnico da Ducati, Gigi Dall'Igna, conhece as vantagens da fibra de carbono.

Nos anos 90, a Team Roberts experimentou um quadro de carbono construído por John Kocinski, o Campeão do Mundo de 250 cc de 1990 com uma Yamaha, muito antes de o material de fibra de carbono no ciclismo de competição ter posto fim aos quadros leves de alumínio e titânio e ter iniciado uma marcha triunfal.

O fabricante britânico de chassis Armstrong (250 cc) também apareceu no Campeonato do Mundo com quadros de carbono, o então engenheiro projetista da Ducati, Filippo Preziosi, construiu um monocoque de carbono para as Desmosedici GP11 e GP12, que, no entanto, teve pouca aprovação dos pilotos da fábrica. O conceito com o motor V4 como peça de suporte foi alvo de muitas críticas. "O motor é tão rígido que, como parte do chassis, actua como uma pedra, falta-lhe flexibilidade, e é por isso que não sentimos o limite dos pneus", queixou-se Loris Capirossi.

Foi por isso que Valentino Rossi mandou transportar a sua moto Yamaha vencedora do Campeonato do Mundo de 2009 de Tavullia para Borgo Panigale e reconstruir o chassis de alumínio na Ducati Corse.

Muitos anos mais tarde, a KTM tem vindo a causar sensação com um chassis de carbono desde o GP de Misano, onde o piloto de testes Dani Pedrosa terminou em quarto lugar como piloto wild-car no sprint e no domingo. No Japão, a equipa Red Bull com Brad Binder e Jack Miller também foi equipada com a mais recente conquista da Alta Áustria.

"Demos luz verde para o desenvolvimento há um ano", disse Hubert Trunkenpolz, membro do conselho de administração da Pierer Mobility AG (KTM, GASGAS, Husqvarna) à SPEEDWEEK.com. "Porque nenhuma fábrica de motos tem mais know-how de carbono do que nós."

Gigi Dall'Igna, Diretor Geral da Ducati Corse, está a acompanhar de perto os acontecimentos e o novo conceito de chassis da KTM. Porque na vitória ao sprint no Japão, Brad Binder ficou muito perto da estrela da Ducati, Jorge Martin (Pramac Racing).

Porque é que os chassis de carbono ainda não foram amplamente aceites no MotoGP? "Não é uma questão de material", disse Dall'Igna numa entrevista ao SPEEDWEEK.com. "De certeza que se pode construir um chassis competitivo com carbono. Mas de certeza que a vantagem não é muito boa porque os chassis de alumínio tornaram-se muito leves. Por isso, não é possível fazer grandes progressos com o carbono. Mas ainda assim: estou convencido de que se pode usar um chassis de carbono atualmente sem qualquer problema."

O proprietário da equipa Speed-up e fabricante de chassis de Moto2, Luca Boscoscuro, também é conhecido por já ter testado um chassis de carbono para Lopez e Aldeguer no dia seguinte ao GP da Catalunha em setembro.

Até à data, os fabricantes têm resistido ao carbono porque é necessário moldar um novo e dispendioso molde sempre que se altera a rigidez ou a geometria do chassis. É por isso que, no ciclismo, algumas empresas mais pequenas só têm três ou quatro tamanhos de quadros na sua gama, em vez dos oito a dez das empresas líderes como a Trek, Spezialized, Pinarello, Bianchi, Cube, Canyon, FELT, Scott, etc.

Por vezes, é até vantajoso optar pelo carbono, porque assim é possível obter rigidezes diferentes utilizando simplesmente o "manual" com a mesma geometria", calcula Dall'Igna.

Então, os técnicos da Ducati já consideraram chassis de carbono no passado? "Sim, claro", admite Gigi Dall'Igna, cujas motos venceram 12 corridas em 2022 e onze em 14 já este ano. "Mas o problema é, por vezes, a mentalidade dos pilotos. Muitas vezes, eles resistem a ideias inovadoras. E se não estão convencidos, é mais agradável fazer outras coisas".

Dall'Igna continuou: "Na minha opinião, a vantagem do chassis de carbono não é assim tão grande. Temos condições diferentes das do desporto automóvel, onde o peso do chassis é realmente enorme e com o carbono é possível poupar muito peso."

Dentro de cinco anos, a maioria dos fabricantes de MotoGP estará a utilizar carbono? "Talvez mais cedo", acrescentou o homem da tecnologia mais inovador do paddock de GP - e riu-se significativamente.

Por isso, podemos esperar com confiança que uma Desmosedici com chassis de carbono esteja pronta para arrancar na box do piloto de testes Michele Pirro num futuro próximo.