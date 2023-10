Mandalika: O GP da Indonésia de 2023 na televisão e em streaming

A digressão asiática do Campeonato do Mundo de MotoGP continua esta semana em Lombok. Os telespectadores na Alemanha, Áustria e Suíça vão poder assistir em direto como habitualmente, mas em alternativa podem ver a repetição.

Como habitualmente, a ServusTV irá transmitir as sessões de qualificação e o sprint da classe de MotoGP em direto na televisão gratuita na Alemanha, Áustria e Suíça no Sábado, seguido das três corridas de GP no Domingo - acompanhadas de reportagens preliminares, análises e entrevistas.

No entanto, há uma diferença horária de seis horas em relação à Indonésia, pelo que tudo começa mais cedo. Para todos aqueles que não querem pôr o despertador no fim de semana, a ServusTV transmitirá as sessões mais importantes no sábado a partir das 11h10 e no domingo a partir das 12h10, também numa repetição detalhada.

Uma alternativa televisiva à emissora privada austríaca só está disponível na Suíça: a SRF zwei irá transmitir a corrida principal de MotoGP em direto no domingo.

A oferta completa de streaming

Na plataforma de vídeo e streaming ServusTV On não existe apenas o programa da ServusTV em alemão. Para os utilizadores na Áustria, toda a ação a partir de sexta-feira (todas as sessões de treinos, sessões de qualificação e corridas) pode ser vista em livestream com comentários originais em inglês.

Se os direitos televisivos permitirem a transmissão na Alemanha e na Áustria, o streaming da ServusTV com comentários em alemão também estará disponível, como habitualmente, para os utilizadores com um endereço IP da Alemanha - ou seja, para a qualificação e as corridas em todas as classes.

Dica: Durante as paragens no estrangeiro, as sessões de todas as classes estão disponíveis para visualização em vídeo imediatamente após a transmissão, não só para os utilizadores na Áustria, mas também na Alemanha!

Como alternativa paga, a transmissão em direto da Dorna está disponível em motogp.com. A subscrição para toda a época custa normalmente 139,99 euros. O tempo em direto também está incluído por 148,99 euros. No entanto, como 14 dos 20 Grandes Prémios já foram concluídos, o promotor do Campeonato do Mundo está a oferecer um desconto de 70% no pacote de passes de vídeo!

Em contrapartida, todas as sessões estão disponíveis em direto e a pedido, com comentários em inglês, no sítio Web oficial. Para além disso, existem inúmeros vídeos com entrevistas e informações sobre os bastidores do Campeonato do Mundo de MotoGP. Para além disso, todas as corridas de GP desde 1992 podem ser encontradas no arquivo.

Programa de TV Indonésia GP 2023: