Rivola et Razali : "Oliveira reste chez Aprilia" !

Le soir suivant le GP du Japon du 1er octobre, SPEEDWEEK.com a rapporté que les dirigeants du HRC cherchaient désespérément un pilote de haut niveau pour remplacer Marc Márquez, dont le transfert à Gresini Ducati est scellé depuis le GP de Misano et sera bientôt annoncé officiellement. Peut-être dès jeudi, lors du GP Mandalika, où l'Espagnol a prévu une conférence de presse spéciale.

Comme le propriétaire de l'équipe LCR-Honda, Lucio Cechinello, n'a aucun intérêt à perdre Johann Zarco après la perte du vainqueur du Texas Alex Rins (qui part pour l'équipe d'usine Yamaha), Repsol-Honda ne dispose pour l'instant que d'une solution de secours avec Joan Mir (il est 22e au championnat du monde) et Iker Lecuona (qui n'a marqué aucun point en 2023 en cinq apparitions au total en MotoGP pour Repsol et LCR).

Cecchinello insiste pour pouvoir utiliser Zarco (comme convenu) pour 2024 et 2025. Les managers du HRC ont alors sollicité tous les pilotes de haut niveau possibles afin de pouvoir occuper la deuxième place vacante chez Repsol aux côtés de Joan Mir. Ils ont échoué avec Pedro Acosta et Augusto Fernández. SPEEDWEEK.com a également mentionné dans son texte de l'avant-dernier dimanche les contacts du HRC avec Miguel Oliveira, qui a remporté cinq victoires en MotoGP sur KTM.

Mais les Autrichiens voulaient transférer le Portugais du Red Bull KTM Factory Team à l'équipe cliente Tech3 pour 2023, car ils avaient besoin de la place de la nouvelle recrue Jack Miller aux côtés de Brad Binder.

Oliveira a refusé avec défi et s'est mis d'accord avec Aprilia lors du GP du Sachsenring. Il a signé un contrat d'usine avec Aprilia Racing et a accepté une place pour deux ans dans le team client RNF, toujours avec une machine de l'année précédente.

Aujourd'hui, des chroniqueurs hâtifs annoncent qu'Oliveira est le favori pour la deuxième place vacante chez Repsol-Honda pour 2024, mais le CEO d'Aprilia Racing, Massimo Rivola, interrogé aujourd'hui par SPEEDWEEK.com, a déclaré sans équivoque : "Miguel doit rester avec nous".

Oliveira, qui a clairement remporté en 2022 le premier GP d'Indonésie depuis 25 ans sous la pluie au guidon d'une KTM, a un contrat de deux ans en béton - sans échappatoire.

"Oui, il est clair que Honda contacte tout pilote qui a la possibilité de signer avec eux", a expliqué aujourd'hui Razlan Razali, principe du team CryptoDATA-RNF, interrogé par SPEEDWEE.com. "Nous savons qu'ils ont parlé à Maverick Viñales, maintenant ils parlent à Miguel. Mais il a un contrat solide avec Aprilia Racing. Les rumeurs selon lesquelles il aurait une clause de sortie s'il recevait une offre d'une équipe d'usine sont fausses et inexactes. Une telle clause n'existe pas. Nous ne nions pas que Miguel a été contacté par le HRC. Mais il a un contrat en cours avec Aprilia. That's it !"

Les équipes d'usine MotoGP en 2024

Red Bull KTM (Brad Binder, Jack Miller)

Ducati Lenovo (Pecco Bagnaia, Enea Bastianini)

Monster Yamaha (Fabio Quartararo, Alex Rins)

Aprilia Racing (Aleix Espargaró, Maverick Viñales)

Repsol Honda (Joan Mir, Iker Lecuona ?)

Les équipes clientes du MotoGP en 2024

GASGAS Tech3 (Augusto Fernández, Pedro Acosta)

Prima Pramac Ducati (Jorge Martin, Franco Morbidelli)

CryptoDATA RNF Aprilia (Miguel Oliveira, Raúl Fernández)

Mooney VR46 Ducati (Luca Marini, Marco Bezzecchi)

Gresini Racing Ducati (Alex Márquez, Marc Márquez)

LCR Honda (Takaaki Nakagami, Johann Zarco)