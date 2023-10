Rivola e Razali: "Oliveira resta in Aprilia!".

Le notizie secondo cui Miguel Oliveira sarebbe il favorito per il secondo posto accanto a Joan Mir alla Repsol-Honda sono false. Il portoghese ha un contratto Aprilia a prova di bomba per il 2024.

La sera dopo il GP del Giappone del 1° ottobre, SPEEDWEEK.com ha riportato che i dirigenti HRC sono alla disperata ricerca di un pilota di punta per sostituire Marc Márquez, il cui passaggio alla Gresini Ducati è stato sancito dal GP di Misano e sarà presto annunciato ufficialmente. Forse già giovedì al GP di Mandalika, dove lo spagnolo ha programmato una conferenza stampa speciale.

Con il proprietario del team LCR-Honda Lucio Cechinello che non ha alcun interesse a perdere Johann Zarco dopo la perdita del vincitore del Texas Alex Rins (che andrà al team Yamaha), Repsol-Honda ha attualmente solo una soluzione di ripiego con Joan Mir (è 22° nel WRC) e Iker Lecuona (2023 punti in meno in un totale di cinque apparizioni in MotoGP per Repsol e LCR) disponibili.

Cecchinello insiste sulla possibilità di utilizzare Zarco (come concordato) per il 2024 e il 2025. I dirigenti HRC hanno quindi bombardato tutti i possibili top rider con richieste per occupare il secondo posto vacante in Repsol accanto a Joan Mir. Hanno rifiutato Pedro Acosta e Augusto Fernández. SPEEDWEEK.com ha anche menzionato i contatti di HRC con Miguel Oliveira, che ha cinque vittorie in MotoGP con la KTM, nel testo di domenica scorsa.

Ma gli austriaci volevano trasferire il pilota portoghese dal Red Bull KTM Factory Team al team clienti Tech3 per il 2023 perché avevano bisogno di spazio per il nuovo arrivato Jack Miller accanto a Brad Binder.

Oliveira ha rifiutato con forza e ha trovato un accordo con Aprilia al GP del Sachsenring. Ha firmato un contratto factory con Aprilia Racing e ha accettato un posto nel team clienti RNF per due anni, in ogni caso con una moto dell'anno precedente.

Ora i giornalisti prematuri riportano che Oliveira è il favorito per il secondo posto vacante alla Repsol-Honda per il 2024, ma l'amministratore delegato di Aprilia Racing Massimo Rivola ha dichiarato oggi in modo inequivocabile quando gli è stato chiesto da SPEEDWEEK.com: "Miguel deve rimanere con noi".

Oliveira, che nel 2022 ha vinto sotto la pioggia il primo GP indonesiano dopo 25 anni in sella alla KTM, ha un contratto biennale a prova di bomba, senza alcuna scappatoia.

"Sì, è chiaro che Honda sta contattando tutti i piloti che hanno la possibilità di firmare con loro", ha detto oggi a SPEEDWEE.com il direttore del team CryptoDATA-RNF Razlan Razali. "Sappiamo che hanno parlato con Maverick Viñales e ora stanno parlando con Miguel. Ma lui ha un contratto solido con Aprilia Racing. Le voci secondo cui avrebbe una clausola di uscita se ricevesse un'offerta da un team ufficiale sono false e inesatte. Non esiste alcuna clausola di questo tipo. Non neghiamo che Miguel sia stato contattato dalla HRC. Ma ha un contratto in essere con Aprilia. Tutto qui!".

Le squadre ufficiali della MotoGP nel 2024

Red Bull KTM (Brad Binder, Jack Miller)

Ducati Lenovo (Pecco Bagnaia, Enea Bastianini)

Monster Yamaha (Fabio Quartararo, Alex Rins)

Aprilia Racing (Aleix Espargaró, Maverick Viñales)

Repsol Honda (Joan Mir, Iker Lecuona?)

I team clienti della MotoGP nel 2024

GASGAS Tech3 (Augusto Fernández, Pedro Acosta)

Prima Pramac Ducati (Jorge Martin, Franco Morbidelli)

CryptoDATA RNF Aprilia (Miguel Oliveira, Raúl Fernández)

Mooney VR46 Ducati (Luca Marini, Marco Bezzecchi)

Gresini Racing Ducati (Alex Márquez, Marc Márquez)

LCR Honda (Takaaki Nakagami, Johann Zarco)