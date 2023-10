Rivola e Razali: "Oliveira fica com a Aprilia!"

As notícias de que Miguel Oliveira é o favorito para o segundo lugar ao lado de Joan Mir na Repsol-Honda são falsas. O português tem um contrato estanque com a Aprilia até 2024.

Na noite após o GP do Japão de 1 de outubro, o SPEEDWEEK.com noticiou que os responsáveis da HRC estão desesperadamente à procura de um piloto de topo para substituir Marc Márquez, cuja mudança para a Gresini Ducati foi selada desde o GP de Misano e será anunciada oficialmente em breve. Talvez já na quinta-feira, no GP de Mandalika, onde o espanhol tem agendada uma conferência de imprensa especial.

Com o proprietário da equipa LCR-Honda, Lucio Cechinello, a não ter qualquer interesse em perder Johann Zarco após a perda do vencedor do Texas, Alex Rins (ele vai para a equipa Yamaha de fábrica), a Repsol-Honda tem atualmente apenas uma solução provisória com Joan Mir (ele está em 22º no WRC) e Iker Lecuona (2023 pontos a menos num total de cinco participações no MotoGP pela Repsol e LCR) disponíveis.

Cecchinello insiste que pode usar Zarco (como acordado) para 2024 e 2025. Os directores da HRC bombardearam então todos os possíveis pilotos de topo com pedidos para preencher o segundo lugar vago na Repsol ao lado de Joan Mir. Recusaram Pedro Acosta e Augusto Fernández. O SPEEDWEEK.com também mencionou os contactos da HRC com Miguel Oliveira, que tem cinco vitórias no MotoGP com a KTM, no texto de anteontem à noite.

Mas os austríacos queriam transferir o piloto português da Red Bull KTM Factory Team para a equipa cliente Tech3 para 2023 porque precisavam de espaço para o recém-chegado Jack Miller ao lado de Brad Binder.

Oliveira recusou desafiadoramente e chegou a um acordo com a Aprilia no GP de Sachsenring. Assinou um contrato de fábrica com a Aprilia Racing e aceitou um lugar na equipa cliente RNF durante dois anos, em cada caso com uma moto do ano anterior.

Agora, repórteres prematuros estão a relatar que Oliveira é o favorito para o segundo lugar vago na Repsol-Honda para 2024, mas o CEO da Aprilia Racing, Massimo Rivola, declarou hoje inequivocamente quando questionado pela SPEEDWEEK.com: "O Miguel tem de ficar connosco".

Oliveira, que claramente venceu o primeiro GP da Indonésia em 25 anos em 2022 à chuva na KTM, tem um contrato de dois anos estanque - sem qualquer lacuna.

"Sim, é claro que a Honda está a contactar todos os pilotos que têm a possibilidade de assinar com eles", disse o chefe de equipa da CryptoDATA-RNF, Razlan Razali, ao SPEEDWEE.com quando questionado hoje. "Sabemos que eles falaram com o Maverick Viñales e agora estão a falar com o Miguel. Mas ele tem um contrato sólido com a Aprilia Racing. Os rumores de que ele tem uma cláusula de saída se receber uma oferta de uma equipa de fábrica são falsos e imprecisos. Essa cláusula não existe. Não negamos que o Miguel tenha sido contactado pela HRC. Mas ele tem um contrato permanente com a Aprilia. É isso!"

As equipas de fábrica do MotoGP em 2024

Red Bull KTM (Brad Binder, Jack Miller)

Ducati Lenovo (Pecco Bagnaia, Enea Bastianini)

Monster Yamaha (Fabio Quartararo, Alex Rins)

Aprilia Racing (Aleix Espargaró, Maverick Viñales)

Repsol Honda (Joan Mir, Iker Lecuona?)

As equipas clientes de MotoGP em 2024

GASGAS Tech3 (Augusto Fernández, Pedro Acosta)

Prima Pramac Ducati (Jorge Martin, Franco Morbidelli)

CryptoDATA RNF Aprilia (Miguel Oliveira, Raúl Fernández)

Mooney VR46 Ducati (Luca Marini, Marco Bezzecchi)

Gresini Racing Ducati (Alex Márquez, Marc Márquez)

LCR Honda (Takaaki Nakagami, Johann Zarco)