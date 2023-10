Bezzecchi: 3 días después de la operación en el avión a Mandalika GP

Tras el accidente de entrenamiento en el rancho el sábado por la tarde, Marco Bezzecchi no fue operado de su fractura de clavícula derecha hasta el domingo por la mañana. Tres días después, ha viajado a Indonesia y espera que los médicos de la carrera le den luz verde el jueves para un regreso relámpago.

"Va a ser una auténtica carrera contrarreloj para intentar salir a pista en Mandalika el viernes por la mañana", es consciente el medallista de bronce del Campeonato del Mundo. "La lesión llegó en un momento inoportuno, en esta fase crucial de la temporada. Justo después de la operación vimos la posibilidad de participar en el Gran Premio. Esperamos 48 horas y, tras las últimas consultas con los médicos y un intenso programa de fisioterapia hasta el último minuto antes de la salida, decidimos con el equipo viajar a Indonesia e intentar que nos declararan 'aptos'".

Sólo después del preceptivo control de aptitud con los médicos de la carrera, el jueves, se sabrá si "Bez" podrá hacer un intento de reaparición. Lo tiene claro desde el principio: "No será fácil, será un fin de semana agotador y exigente, pero quiero salir a la pista e intentarlo", subrayó el piloto de 24 años.

Luca Marini tuvo algo más de tiempo para recuperarse. Sufrió una fractura de la clavícula izquierda en el sprint indio del 23 de septiembre, cuando chocó contra la parte trasera de su compañero de equipo en la curva de salida. De vuelta a casa, el italiano de 26 años se sometió inmediatamente a una intervención quirúrgica y se saltó el GP de Japón (1 de octubre).

De cara al GP de Mandalika, Marini comenta: "La recuperación está progresando bien, después de la operación empecé la fisioterapia de inmediato y ahora me siento listo para volver a subirme a mi Ducati. Todavía tenemos que esperar a la revisión médica del jueves, pero el objetivo es correr los tres fines de semana de este triplete y recuperar las buenas sensaciones que tuve en la India. No será un fin de semana fácil, pero estoy motivado para hacerlo bien, también por toda la gente que me ha apoyado estas semanas".

Como recordatorio, Marini aún tiene que cumplir una penalización de vuelta larga en su primera carrera de GP de larga distancia, que le fue impuesta por la colisión en la salida en el sprint de la India.

Clasificación del Campeonato del Mundo tras 28 de 40 carreras:

1. Bagnaia, 319 puntos. 2. Martin 316. 3. Bezzecchi 265. 4. Binder 201. 5. Aleix Espargaró 171. 6. Zarco 162. 6. 7. Viñales 139. 8. Marini 135. 9. Miller 125. 10. Quartararo 111. 11. Alex Márquez 108. 12. Morbidelli 77. 13. Oliveira 69. 14. Augusto Fernández 67. 15. Marc Márquez 64. 16. Di Gianluca 64. 17. Marc Márquez 64. 18. Marc Márquez 65. 19. Marc Márquez 65. 20. Marc Márquez 66. Marc Márquez 64. 16. Di Giannantonio 52. 17. Rins 47. 18. Nakagami 45. 19. Raúl Fernández 36. 20. Pedrosa 32. 21. Bastianini 25. 22. Mir 20. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.

Campeonato del Mundo de Constructores:

1º Ducati, 490 puntos. 2º KTM 272. 3º Aprilia 240. 4º Honda 142. 5º Yamaha 131.

Campeonato del Mundo por equipos:

1º Prima Pramac Racing 478 puntos. 2. Mooney VR46 Racing 400. 3. Ducati Lenovo Team 354. 4. Red Bull KTM Factory Racing 326. 5. Aprilia Racing 310. 6. Monster Energy Yamaha 188. 7. Gresini Racing 161. 8. CryptoDATA RNF 109. 9. LCR Honda 98. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 88. 11. Repsol Honda 84.