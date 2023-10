Bezzecchi : 3 jours après l'opération dans l'avion pour le GP Mandalika

Après l'accident survenu samedi après-midi lors de l'entraînement au Ranch, Marco Bezzecchi n'a subi que dimanche matin une intervention sur sa clavicule droite cassée. Trois jours plus tard, il a pris la route pour l'Indonésie et espère obtenir jeudi le feu vert des médecins de la course pour un retour éclair.

"Ce sera une véritable course contre la montre pour essayer de prendre la piste vendredi matin à Mandalika", est conscient le troisième du championnat du monde. "La blessure est arrivée au mauvais moment, dans cette phase décisive de la saison. Juste après l'opération, nous avons vu une opportunité de participer au Grand Prix. Nous avons attendu 48 heures et, après les récentes consultations avec les médecins et un programme de physiothérapie intensif jusqu'à la dernière minute avant le départ, nous avons décidé avec l'équipe de nous rendre en Indonésie et d'essayer d'être déclarés 'aptes'".

Ce n'est qu'après le contrôle de forme obligatoire effectué jeudi par les médecins de la course que l'on saura si "Bez" pourra tenter un come-back. Il est d'ores et déjà clair pour lui : "Ce ne sera pas facile, ce sera un week-end fatigant et exigeant, mais je veux aller sur la piste et essayer", a souligné le pilote de 24 ans.

Luca Marini a eu un peu plus de temps pour récupérer. Il s'est fracturé la clavicule gauche lors du sprint en Inde le 23 septembre, lorsqu'il a percuté l'arrière de son coéquipier dans le virage de départ. De retour chez lui, l'Italien de 26 ans a été immédiatement opéré et n'a pas participé au GP du Japon (1er octobre).

Avant le GP Mandalika, Marini raconte : "La guérison progresse bien, j'ai commencé la physiothérapie tout de suite après l'opération et je me sens maintenant prêt à retourner sur ma Ducati. Nous devons encore attendre le contrôle médical de jeudi, mais l'objectif est de participer aux trois week-ends de ce triplé et de retrouver les bonnes sensations que j'avais en Inde. Ce ne sera pas un week-end facile, mais je suis motivé pour bien faire, notamment pour tous les gens qui m'ont soutenu ces dernières semaines".

Pour rappel, Marini doit encore purger, pour sa première course de GP sur la distance complète, une pénalité de long lap qui lui a été infligée pour l'accrochage au départ du sprint en Inde.

Classement au championnat du monde après 28 courses sur 40 :

1. Bagnaia, 319 points. 2. Martin 316. 3. Bezzecchi 265. 4. Binder 201. 5. Aleix Espargaró 171. 6. Zarco 162. 6. 7. Viñales 139. 8. Marini 135. 9. Miller 125. 10. Quartararo 111. 11. Alex Márquez 108. 12. Morbidelli 77. 13. Oliveira 69. 14. Augusto Fernández 67. 15. Marc Márquez 64. 16. Di Giannantonio 52. 17. Rins 47. 18. Nakagami 45. 19. Raúl Fernández 36. 20. Pedrosa 32. 21. Bastianini 25. 22. Mir 20. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.

Championnat du monde des constructeurs :

1. Ducati, 490 points. 2. KTM 272. 3. Aprilia 240. 4. Honda 142. 5. Yamaha 131.

Championnat du monde par équipes :

1. Prima Pramac Racing 478 points. 2. Mooney VR46 Racing 400. 3. Ducati Lenovo Team 354. 4. Red Bull KTM Factory Racing 326. 5. Aprilia Racing 310. 6. Monster Energy Yamaha 188. 7. Gresini Racing 161. 8. CryptoDATA RNF 109. 9. LCR Honda 98. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 88. 11. Repsol Honda 84.