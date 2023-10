Bezzecchi: 3 giorni dopo l'intervento in aereo per il GP di Mandalika

Dopo l'incidente in allenamento al ranch di sabato pomeriggio, Marco Bezzecchi è stato operato alla clavicola destra rotta solo domenica mattina. Tre giorni dopo, è partito per l'Indonesia e spera di ottenere il via libera per un rientro lampo dai medici di gara giovedì.

"Sarà una vera e propria corsa contro il tempo per cercare di scendere in pista a Mandalika venerdì mattina", ha dichiarato il bronzo mondiale. "L'infortunio è arrivato in un momento inopportuno, in questa fase cruciale della stagione. Subito dopo l'intervento chirurgico abbiamo intravisto la possibilità di partecipare al Grand Prix. Abbiamo aspettato 48 ore e, dopo i recenti consulti con i medici e un intenso programma di fisioterapia fino all'ultimo minuto prima della partenza, abbiamo deciso con la squadra di recarci in Indonesia e cercare di essere dichiarati 'idonei'".

Solo dopo il controllo obbligatorio con i medici di gara, giovedì, si saprà se "Bez" sarà in grado di fare un tentativo di rientro. È chiaro fin dall'inizio: "Non sarà facile, sarà un fine settimana faticoso e impegnativo, ma voglio scendere in pista e provarci", ha sottolineato il 24enne.

Luca Marini ha avuto un po' più di tempo per recuperare. Il 23 settembre, nella volata indiana, ha riportato la frattura della clavicola sinistra quando ha urtato il suo compagno di squadra, tra tutti, nella curva iniziale. Tornato in patria, il 26enne italiano si è immediatamente sottoposto a un intervento chirurgico e ha saltato il GP del Giappone (1° ottobre).

In vista del GP di Mandalika, Marini riferisce: "Il recupero procede bene, dopo l'operazione ho iniziato subito la fisioterapia e ora mi sento pronto a tornare in sella alla mia Ducati. Dobbiamo ancora aspettare il controllo medico di giovedì, ma l'obiettivo è quello di correre tutti e tre i fine settimana di questo triplo e di ritrovare le buone sensazioni che ho avuto in India. Non sarà un fine settimana facile, ma sono motivato a fare bene, anche per tutte le persone che mi hanno sostenuto in queste settimane".

Come promemoria, Marini deve ancora scontare una penalità di long-lap nella sua prima gara di GP sulla distanza completa, che gli è stata inflitta per la collisione di partenza nella volata in India.

Classifica del Campionato del Mondo dopo 28 gare su 40:

1° Bagnaia, 319 punti. 2. Martin 316. 3. Bezzecchi 265. 4. Binder 201. 5. Aleix Espargaró 171. 6. Zarco 162. 6. 7. Viñales 139. 8. Marini 135. 9. Miller 125. 10. Quartararo 111. 11. Alex Márquez 108. 12. Morbidelli 77. 13. Oliveira 69. 14. Augusto Fernández 67. 15. Marc Márquez 64. 16. Bagnaia 64. Marc Márquez 64. 16. Di Giannantonio 52. 17. Rins 47. 18. Nakagami 45. 19. Raúl Fernández 36. 20. Pedrosa 32. 21. Bastianini 25. 22. Mir 20. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.

Campionato mondiale costruttori:

1° Ducati, 490 punti. 2° KTM 272. 3° Aprilia 240. 4° Honda 142. 5° Yamaha 131.

Campionato del mondo a squadre:

1° Prima Pramac Racing 478 punti. 2. Mooney VR46 Racing 400. 3. Ducati Lenovo Team 354. 4. Red Bull KTM Factory Racing 326. 5. Aprilia Racing 310. 6. Monster Energy Yamaha 188. 7. Gresini Racing 161. 8. CryptoDATA RNF 109. 9. LCR Honda 98. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 88. 11. Repsol Honda 84.