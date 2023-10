Bezzecchi: 3 dias após a cirurgia no avião para o GP de Mandalika

Após o acidente de treino no rancho, no sábado à tarde, Marco Bezzecchi só foi operado à clavícula direita partida no domingo de manhã. Três dias depois, viajou para a Indonésia e espera que os médicos da corrida lhe dêem luz verde para um regresso relâmpago na quinta-feira.

"Vai ser uma verdadeira corrida contra o tempo para tentar entrar em pista em Mandalika, na sexta-feira de manhã", sabe o medalhista de bronze do Campeonato do Mundo. "A lesão veio numa altura inoportuna, nesta fase crucial da época. Logo após a cirurgia, vimos uma hipótese de participar no Grande Prémio. Esperámos 48 horas e, depois de consultas recentes com os médicos e de um programa intensivo de fisioterapia até ao último minuto antes da partida, decidimos com a equipa viajar para a Indonésia e tentar ser declarados 'aptos'."

Só depois do exame físico obrigatório com os médicos da corrida, na quinta-feira, é que se saberá se "Bez" poderá fazer uma tentativa de regresso. Ele é claro desde o início: "Não vai ser fácil, vai ser um fim de semana extenuante e exigente, mas quero ir para a pista e tentar", sublinhou o jovem de 24 anos.

Luca Marini teve um pouco mais de tempo para recuperar. Sofreu uma fratura da clavícula esquerda no sprint da Índia, a 23 de setembro, quando chocou contra a traseira do seu companheiro de equipa na curva de partida. De regresso a casa, o italiano de 26 anos foi imediatamente operado e faltou ao GP do Japão (1 de outubro).

Antes do GP de Mandalika, Marini afirma agora: "A recuperação está a progredir bem, depois da operação comecei logo a fisioterapia e agora sinto-me pronto para voltar à minha Ducati. Ainda temos de esperar pelo exame médico de quinta-feira, mas o objetivo é correr nos três fins-de-semana desta tripla e recuperar a boa sensação que tive na Índia. Não vai ser um fim de semana fácil, mas estou motivado para correr bem - também por todas as pessoas que me apoiaram nestas semanas."

Para recordar, Marini ainda não cumpriu uma penalização de longa duração na sua primeira corrida de GP de distância completa, que lhe foi atribuída pela colisão à partida no sprint da Índia.

Classificação do Campeonato do Mundo após 28 das 40 corridas:

1º Bagnaia, 319 pontos. 2. Martin 316. 3. Bezzecchi 265. 4. Binder 201. 5. Aleix Espargaró 171. 6. Zarco 162. 6. 7. Viñales 139. 8. Marini 135. 9. Miller 125. 10. Quartararo 111. 11. Alex Márquez 108. 12. Morbidelli 77. 13. Oliveira 69. 14. Augusto Fernández 67. 15. Marc Márquez 64. 16. Di Giannantonio 52. 17. Rins 47. 18. Nakagami 45. 19. Raúl Fernández 36. 20. Pedrosa 32. 21. Bastianini 25. 22. Mir 20. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.

Campeonato do Mundo de Construtores:

1º Ducati, 490 pontos. 2º KTM 272. 3º Aprilia 240. 4º Honda 142. 5º Yamaha 131.

Campeonato do Mundo de Equipas:

1º Prima Pramac Racing 478 pontos. 2. Mooney VR46 Racing 400. 3. Ducati Lenovo Team 354. 4. Red Bull KTM Factory Racing 326. 5. Aprilia Racing 310. 6. Monster Energy Yamaha 188. 7. Gresini Racing 161. 8. CryptoDATA RNF 109. 9. LCR Honda 98. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 88. 11. Repsol Honda 84.