Enea Bastianini avant son retour : "Reprendre tranquillement".

"Je retourne enfin sur la piste et auprès de mon équipe", se réjouit Enea Bastianini avant le GP d'Indonésie, même si le contrôle de forme obligatoire de jeudi reste le dernier obstacle à franchir avant son retour.

Bastianini a dû faire l'impasse sur sa course à domicile à Misano et sur les deux premières étapes outre-mer en Inde et au Japon après avoir provoqué un crash au départ du GP de Catalunya, ce qui lui a valu une fracture de la malléole interne ("maleolus medialis") du pied gauche et une fracture du deuxième métacarpe de la main gauche. Les deux fractures ont été fixées chirurgicalement le 4 septembre.

"Devoir renoncer à d'autres courses alors que je commençais à peine à me sentir à l'aise sur la Desmosedici GP n'était pas ce dont nous avions besoin. Mais après l'opération, il était important de prendre quelques semaines pour récupérer au mieux, même si je ne suis pas encore à 100 %", a reconnu le troisième du championnat du monde de l'année dernière.

Cette année, la "Bestia" n'a jamais joué un rôle dans la course au titre, ne serait-ce qu'en raison de sa longue blessure à l'omoplate en début de saison. L'Italien de 25 ans n'a même pas pu participer à huit des 14 courses principales en raison de sa blessure.

"Nous devons maintenant reprendre tranquillement et essayer de profiter de ces dernières courses pour nous mettre en bonne position et être compétitifs le plus rapidement possible. Je n'ai pas de grandes attentes pour ce week-end. Je veux simplement essayer de travailler de la meilleure façon possible avec mon équipe", a annoncé le pilote officiel Ducati avant son retour à Mandalika.

Classement au championnat du monde après 28 courses sur 40 :

1. Bagnaia, 319 points. 2. Martin 316. 3. Bezzecchi 265. 4. Binder 201. 5. Aleix Espargaró 171. 6. Zarco 162. 6. 7. Viñales 139. 8. Marini 135. 9. Miller 125. 10. Quartararo 111. 11. Alex Márquez 108. 12. Morbidelli 77. 13. Oliveira 69. 14. Augusto Fernández 67. 15. Marc Márquez 64. 16. Di Giannantonio 52. 17. Rins 47. 18. Nakagami 45. 19. Raúl Fernández 36. 20. Pedrosa 32. 21. Bastianini 25. 22. Mir 20. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.

Championnat du monde des constructeurs :

1. Ducati, 490 points. 2. KTM 272. 3. Aprilia 240. 4. Honda 142. 5. Yamaha 131.

Championnat du monde par équipes :

1. Prima Pramac Racing 478 points. 2. Mooney VR46 Racing 400. 3. Ducati Lenovo Team 354. 4. Red Bull KTM Factory Racing 326. 5. Aprilia Racing 310. 6. Monster Energy Yamaha 188. 7. Gresini Racing 161. 8. CryptoDATA RNF 109. 9. LCR Honda 98. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 88. 11. Repsol Honda 84.