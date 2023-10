Enea Bastianini prima del rientro: "Ripartire con calma".

Nella sua prima stagione come pilota Ducati, Enea Bastianini ha saltato sette dei 14 Gran Premi finora disputati per infortunio. Tornerà per la prima volta al GP d'Indonesia di questa settimana a Mandalika.

"Finalmente torno in pista e nella mia squadra", dice un felicissimo Enea Bastianini in vista del GP d'Indonesia, anche se la visita di idoneità obbligatoria di giovedì è ancora l'ultimo ostacolo da superare prima del rientro.

Bastianini ha dovuto saltare la gara di casa a Misano e le prime due tappe all'estero, in India e Giappone, dopo aver provocato una caduta in partenza al GP di Catalunya, riportando una frattura al malleolo mediale del piede sinistro e una frattura al secondo metacarpo della mano sinistra. Entrambe le fratture sono state riparate chirurgicamente il 4 settembre.

"Perdere altre gare quando avevo appena iniziato a sentirmi a mio agio sulla Desmosedici GP non era quello di cui avevamo bisogno. Ma dopo l'operazione era importante prendersi qualche settimana per recuperare al meglio, anche se non sono ancora tornato al 100%", ha ammesso il bronzo mondiale dello scorso anno.

La "Bestia" non ha mai avuto un ruolo nella corsa al titolo di quest'anno, se non altro a causa del protrarsi dell'infortunio alla scapola all'inizio della stagione. Il 25enne italiano non ha potuto partecipare a otto delle 14 gare principali a causa dell'infortunio.

"Dobbiamo ripartire con calma e cercare di sfruttare queste ultime gare per metterci in una buona posizione ed essere competitivi il prima possibile. Non ho grandi aspettative per questo fine settimana. Voglio solo cercare di lavorare con la mia squadra nel miglior modo possibile", ha annunciato il pilota della Ducati in vista del suo ritorno a Mandalika.

Classifica del Campionato del Mondo dopo 28 gare su 40:

1° Bagnaia, 319 punti. 2. Martin 316. 3. Bezzecchi 265. 4. Binder 201. 5. Aleix Espargaró 171. 6. Zarco 162. 6. 7. Viñales 139. 8. Marini 135. 9. Miller 125. 10. Quartararo 111. 11. Alex Márquez 108. 12. Morbidelli 77. 13. Oliveira 69. 14. Augusto Fernández 67. 15. Marc Márquez 64. Marc Márquez 64. 16. Di Giannantonio 52. 17. Rins 47. 18. Nakagami 45. 19. Raúl Fernández 36. 20. Pedrosa 32. 21. Bastianini 25. 22. Mir 20. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.

Campionato mondiale costruttori:

1° Ducati, 490 punti. 2° KTM 272. 3° Aprilia 240. 4° Honda 142. 5° Yamaha 131.

Campionato del mondo a squadre:

1° Prima Pramac Racing 478 punti. 2. Mooney VR46 Racing 400. 3. Ducati Lenovo Team 354. 4. Red Bull KTM Factory Racing 326. 5. Aprilia Racing 310. 6. Monster Energy Yamaha 188. 7. Gresini Racing 161. 8. CryptoDATA RNF 109. 9. LCR Honda 98. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 88. 11. Repsol Honda 84.