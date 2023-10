Enea Bastianini antes do regresso: "Recomeçar com calma".

"Finalmente estou de regresso à pista e à minha equipa", diz um satisfeito Enea Bastianini antes do GP da Indonésia, mesmo que o exame físico obrigatório de quinta-feira seja ainda o último obstáculo a ultrapassar antes do regresso.

Bastianini teve de falhar a sua corrida em casa, em Misano, e as duas primeiras paragens no estrangeiro, na Índia e no Japão, depois de ter provocado um acidente na partida para o GP da Catalunha, sofrendo uma fratura no maléolo medial do pé esquerdo e uma fratura no segundo metacarpo da mão esquerda. Ambas as fracturas foram reparadas cirurgicamente a 4 de setembro.

"Ter de falhar mais corridas quando tinha começado a sentir-me confortável com a Desmosedici GP não era o que precisávamos. Mas depois da operação era importante tirar algumas semanas para recuperar da melhor forma possível, mesmo que ainda não esteja a 100%", admitiu o medalhista de bronze do Campeonato do Mundo do ano passado.

A "Bestia" nunca teve um papel na corrida pelo título deste ano, nem que seja por causa da lesão prolongada na escápula no início da temporada. O italiano de 25 anos não pôde competir em oito das 14 corridas principais devido à lesão.

"Temos de recomeçar com calma e tentar utilizar estas últimas corridas para nos colocarmos numa boa posição e sermos competitivos o mais rapidamente possível. Não tenho grandes expectativas para este fim de semana. Só quero tentar trabalhar com a minha equipa da melhor forma possível," anunciou o piloto de fábrica da Ducati antes do seu regresso a Mandalika.

Classificação do Campeonato do Mundo após 28 das 40 corridas:

1º Bagnaia, 319 pontos. 2. Martin 316. 3. Bezzecchi 265. 4. Binder 201. 5. Aleix Espargaró 171. 6. Zarco 162. 6. 7. Viñales 139. 8. Marini 135. 9. Miller 125. 10. Quartararo 111. 11. Alex Márquez 108. 12. Morbidelli 77. 13. Oliveira 69. 14. Augusto Fernández 67. 15. Marc Márquez 64. 16. Di Giannantonio 52. 17. Rins 47. 18. Nakagami 45. 19. Raúl Fernández 36. 20. Pedrosa 32. 21. Bastianini 25. 22. Mir 20. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.

Campeonato do Mundo de Construtores:

1º Ducati, 490 pontos. 2º KTM 272. 3º Aprilia 240. 4º Honda 142. 5º Yamaha 131.

Campeonato do Mundo de Equipas:

1º Prima Pramac Racing 478 pontos. 2. Mooney VR46 Racing 400. 3. Ducati Lenovo Team 354. 4. Red Bull KTM Factory Racing 326. 5. Aprilia Racing 310. 6. Monster Energy Yamaha 188. 7. Gresini Racing 161. 8. CryptoDATA RNF 109. 9. LCR Honda 98. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 88. 11. Repsol Honda 84.