Pecco Bagnaia : "L'approche n'a pas changé".

Francesco "Pecco" Bagnaia a remporté cinq des dix premières courses du GP de la saison et, avant son terrible crash au départ du GP de Catalunya, il comptait 66 points d'avance au classement du championnat du monde.

Avant le prochain GP d'Indonésie, il n'en reste plus que trois après que Jorge Martin a réalisé deux week-ends parfaits à Misano et Motegi (pole position et victoires en sprint et en course GP). De plus, la star de Pramac a remporté un autre sprint lors de la première en Inde et a sauvé une deuxième place sur toute la distance malgré une grande fatigue.

Bagnaia, quant à lui, a chuté lors de la course principale sur le circuit international de Buddh, mais il a repris confiance en lui en terminant deuxième sous la pluie à Motegi, même s'il a de nouveau été devancé par son rival en titre. Le champion du monde attend une victoire depuis le GP d'Autriche sur le Red Bull Ring le 20 août.

"Je me réjouis de courir à nouveau en Indonésie. Le circuit de Mandalika se trouve dans un endroit magnifique et la passion des fans indonésiens est vraiment énorme", s'est enthousiasmé l'Italien de 26 ans. "Après le GP du Japon, nous avons eu quelques jours pour nous reposer. Je suis motivé pour me battre à nouveau pour la victoire", a annoncé le pilote d'usine Ducati avant la prochaine épreuve de force à Mandalika.

Avant le 15e Grand Prix de la saison, la course au titre repart presque à zéro. "Mon approche du week-end n'a pas changé", a déclaré le leader du championnat du monde avec une grande sérénité. "Nous devons rester concentrés et essayer de faire de notre mieux pour obtenir le maximum de résultats. Ici aussi, en Indonésie, la météo sera une grande inconnue, mais je suis confiant dans ma capacité à être présent dans toutes les conditions", a déclaré le quintuple vainqueur de la saison.

Résultats du GP MotoGP, Motegi (1.10.) :

1. Martin, Ducati, 12 rdn en 24:06,314 min.

2. Bagnaia, Ducati, + 1,413 sec

3. Marc Márquez, Honda, + 2,013

4. Bezzecchi, Ducati, + 2,943

5. Aleix Espargaró, Aprilia, + 3,181

6. Miller, KTM, + 6,837

7. Augusto Fernández, KTM, + 7,587

8. Di Giannantonio, Ducati, + 8,602

9. Raúl Fernández, Aprilia, + 11,229

10. Quartararo, Yamaha, + 12,244

11. Nakagami, Honda, + 14,714

12. Mir, Honda, + 14,924

13. Crutchlow, Yamaha, + 16,057

14e Bradl, Honda, + 17,253

15. Pol Espargaró, KTM, + 24,921

16. Pirro, Ducati, + 33,962

17. Morbidelli, Yamaha, + 1:14,934 min

18. Oliveira, Aprilia, 1 tour de retard

19. Viñales, Aprilia, 1 tour de retard

- Zarco, Ducati, non classé après une chute

- Binder, KTM, 7 tours de retard

Résultats MotoGP Sprint, Motegi (30.9.) :

1. Martin, Ducati, 12 rdn en 21:00,734 min.

2. Binder, KTM, + 1,390 sec

3. Bagnaia, Ducati, + 5,276

4. Miller, KTM, + 6,194

5. Zarco, Ducati, + 6,315

6. Bezzecchi, Ducati, + 8,919

7. Marc Márquez, Honda, + 9,298

8. Di Giannantonio, Ducati, + 10,189

9. Viñales, Aprilia, + 12,404

10. Raúl Fernández, Aprilia, + 15,366

11. Pol Espargaró, KTM, + 15,473

12. Augusto Fernández, KTM, + 15,592

13. Mir, Honda, + 17,052

14. Oliveira, Aprilia, + 18,092

15. Quartararo, Yamaha, + 19,333

16. Morbidelli, Yamaha, + 19,645

17. Nakagami, Honda, + 21,862

18. Crutchlow, Yamaha, + 26,026

19. Pirro, Ducati, + 27,911

20e Bradl, Honda, + 28,178

- Aleix Espargaró, Aprilia, 4 tours de retard

Classement au championnat du monde après 28 courses sur 40 :

1. Bagnaia, 319 points. 2. Martin 316. 3. Bezzecchi 265. 4. Binder 201. 5. Aleix Espargaró 171. 6. Zarco 162. 6. 7. Viñales 139. 8. Marini 135. 9. Miller 125. 10. Quartararo 111. 11. Alex Márquez 108. 12. Morbidelli 77. 13. Oliveira 69. 14. Augusto Fernández 67. 15. Marc Márquez 64. 16. Di Giannantonio 52. 17. Rins 47. 18. Nakagami 45. 19. Raúl Fernández 36. 20. Pedrosa 32. 21. Bastianini 25. 22. Mir 20. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.



Championnat du monde des constructeurs :

1. Ducati, 490 points. 2. KTM 272. 3. Aprilia 240. 4. Honda 142. 5. Yamaha 131.



Championnat du monde par équipes :

1. Prima Pramac Racing, 478 points. 2. Mooney VR46 Racing 400. 3. Ducati Lenovo Team 354. 4. Red Bull KTM Factory Racing 326. 5. Aprilia Racing 310. 6. Monster Energy Yamaha 188. 7. Gresini Racing 161. 8. CryptoDATA RNF 109. 9. LCR Honda 98. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 88. 11. Repsol Honda 84.