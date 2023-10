Pecco Bagnaia: "A abordagem não mudou".

Francesco "Pecco" Bagnaia venceu cinco das primeiras dez corridas de GP da época e, antes do seu acidente horrível na fase de arranque do GP da Catalunha, a sua vantagem na classificação do Campeonato do Mundo era de 66 pontos.

Antes do próximo GP da Indonésia, faltam apenas três pontos depois de Jorge Martin ter tido dois fins-de-semana perfeitos em Misano e Motegi (ambos com pole position e vitórias no sprint e na corrida de GP). Para além disso, a estrela da Pramac venceu outro sprint na estreia indiana e salvou um segundo lugar ao longo de toda a distância até à meta, apesar da grande exaustão.

Bagnaia, por outro lado, caiu na corrida principal no Circuito Internacional de Buddh, mas recuperou a confiança com um segundo lugar à chuva em Motegi - embora mais uma vez atrás do seu rival pelo título. O campeão do mundo tem estado à espera de uma vitória desde o GP da Áustria no Red Bull Ring, a 20 de agosto.

"Estou ansioso por voltar a correr na Indonésia. O circuito de Mandalika está situado num local muito bonito e a paixão dos adeptos indonésios é realmente enorme", afirmou o italiano de 26 anos. "Depois do GP do Japão tivemos alguns dias para descansar. Estou motivado para lutar pela vitória novamente", anunciou o piloto de fábrica da Ducati antes do próximo confronto em Mandalika.

Antes do 15º Grande Prémio da época, a corrida pelo título começa quase do zero. "A minha abordagem para o fim de semana não mudou", disse o líder do campeonato do mundo, no entanto, com uma calma enfática. "Temos de nos manter concentrados e tentar fazer o nosso melhor para obter o máximo resultado. O tempo também será uma grande incógnita aqui na Indonésia, mas estou confiante de que posso fazer bem em todas as condições", disse o cinco vezes vencedor da temporada.

Resultados do MotoGP Corrida de GP, Motegi (1 de outubro):

1º Martin, Ducati, 12 voltas em 24:06.314 min.

2º Bagnaia, Ducati, + 1,413 s

3º Marc Márquez, Honda, + 2,013

4º Bezzecchi, Ducati, + 2,943

5º Aleix Espargaró, Aprilia, + 3,181

6º Miller, KTM, + 6,837

7º Augusto Fernández, KTM, + 7,587

8º Di Giannantonio, Ducati, + 8,602

9º Raúl Fernández, Aprilia, + 11,229

10º Quartararo, Yamaha, + 12,244

11º Nakagami, Honda, + 14,714

12º Mir, Honda, + 14,924

13º Crutchlow, Yamaha, + 16.057

14º Bradl, Honda, + 17.253

15º Pol Espargaró, KTM, + 24.921

16º Pirro, Ducati, + 33.962

17º Morbidelli, Yamaha, + 1:14.934 min

18º Oliveira, Aprilia, 1 volta abaixo

19º Viñales, Aprilia, 1 volta abaixo

- Zarco, Ducati, não classificado após queda

- Binder, KTM, 7 voltas abaixo

Resultados MotoGP Sprint, Motegi (30.9.):

1º Martin, Ducati, 12 voltas em 21:00.734 min.

2º Binder, KTM, + 1,390 seg.

3º Bagnaia, Ducati, + 5,276

4º Miller, KTM, + 6.194

5º Zarco, Ducati, + 6,315

6º Bezzecchi, Ducati, + 8,919

7º Marc Márquez, Honda, + 9.298

8º Di Giannantonio, Ducati, + 10.189

9º Viñales, Aprilia, + 12.404

10º Raúl Fernández, Aprilia, + 15.366

11º Pol Espargaró, KTM, + 15,473

12º Augusto Fernández, KTM, + 15,592

13º Mir, Honda, + 17,052

14º Oliveira, Aprilia, + 18,092

15º Quartararo, Yamaha, + 19.333

16º Morbidelli, Yamaha, + 19.645

17º Nakagami, Honda, + 21,862

18º Crutchlow, Yamaha, + 26,026

19º Pirro, Ducati, + 27,911

20º Bradl, Honda, + 28,178

- Aleix Espargaró, Aprilia, 4 voltas abaixo

Classificação do Campeonato do Mundo após 28 das 40 corridas:

1º Bagnaia, 319 pontos. 2º Martin 316. 3º Bezzecchi 265. 4º Binder 201. 5º Aleix Espargaró 171. 6º Zarco 162. 6º Viñales 139. 8º Marini 135. 9º Miller 125. 10º Quartararo 111. 11º Alex Márquez 108. 12º Morbidelli 77. 13º Oliveira 69. 14º Augusto Fernández 67. 15º Marc Márquez 64. 16º Dirigente da Aprilia Marc Márquez 64. 16. Di Giannantonio 52. 17. Rins 47. 18. Nakagami 45. 19. Raúl Fernández 36. 20. Pedrosa 32. 21. Bastianini 25. 22. Mir 20. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.



Campeonato do Mundo de Construtores:

1º Ducati, 490 pontos. 2º KTM 272. 3º Aprilia 240. 4º Honda 142. 5º Yamaha 131.



Campeonato do Mundo de Equipas:

1º Prima Pramac Racing, 478 pontos. 2º Mooney VR46 Racing 400. 3º Ducati Lenovo Team 354. 4º Red Bull KTM Factory Racing 326. 5º Aprilia Racing 310. 6º Monster Energy Yamaha 188. 7º Gresini Racing 161. 8º CryptoDATA RNF 109. 9º LCR Honda 98. 10º GASGAS Factory Racing Tech3, 88. 11º Repsol Honda 84.