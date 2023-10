Fabio Quartararo: "El futuro está en manos de Yamaha".

En marzo del año pasado, Fabio Quartararo terminó segundo por detrás de Miguel Oliveira (entonces todavía con KTM) en un lluvioso GP de Indonesia. De cara al segundo fin de semana de carreras de MotoGP en Lombok, el piloto oficial de Yamaha mantiene un perfil bajo.

"Volvemos a Mandalika después de mucho tiempo y estoy contento de volver a Indonesia. Aquí los aficionados me tratan muy bien y lo daré todo -como siempre- para conseguir un buen resultado", subraya el francés de 24 años. "El año pasado estuve en el podio, ojalá podamos conseguir otro buen resultado este año. Pero ha pasado tiempo desde la última vez que corrimos aquí. Eso significa que tenemos que trabajar bien desde la FP1 para estar listos para la sesión de entrenamientos", dijo Quartararo, ya con la vista puesta en la importante sesión de clasificación en la lucha por entrar directamente en la Q2 el viernes por la tarde.

El Diablo" logró la pole position en el debut de MotoGP en el Mandalika International Street Circuit hace un año y medio, pero desde entonces no ha vuelto a conseguir una pole sobre la flamante M1.

En una entrevista concedida a motogp. com, el Campeón del Mundo de 2021 aumentó recientemente la presión sobre su patrón. "No tenemos mucho tiempo para una revolución. El futuro no está en mis manos en este momento, está en manos de Yamaha", dejó claro. "Por supuesto que preferiría quedarme en Yamaha. Pero si no implementan lo que quiero -que es una moto competitiva- tendré que considerar un cambio para 2025."

"A veces un piloto puede esconder un poco los problemas, pero llega un momento en que los problemas son mayores y no puedo hacer nada", lamentó Quartararo. "Básicamente hemos tenido una moto muy similar durante tres años. No hay cambios masivos y no conseguimos mejorar. Para el año que viene y para el futuro, está totalmente en manos de Yamaha construir una moto mejor. Entonces veremos cómo va".

Sobre el test de Misano, el piloto oficial de Yamaha afirmó con franqueza que no había sido una prueba positiva. "Me siento en la moto y puedo decir lo que siento. Tuvimos una reunión de una hora, éramos unas 20 personas, y les dije directamente a esas 20 personas que no estaba contento y que teníamos que mejorar. Pedí muchas cosas, pero estaría contento con la mitad de lo que pedí: la mitad para el año que viene y la otra mitad para 2025".

Yamaha debe arriesgar, exigió el francés pensando en 2024: "Los demás volverán a dar un paso adelante. Si no lo hacemos, nuestra situación será aún peor que este año". Sin embargo, con una mentalidad más fuerte, podría ser un proyecto ganador, Quartararo aún no ha perdido la esperanza.

Resultados MotoGP Carrera GP, Motegi (1 de octubre):

1º Martin, Ducati, 12 rdsn en 24:06.314 min.

2º Bagnaia, Ducati, + 1.413 seg.

3º Marc Márquez, Honda, + 2,013

4º Bezzecchi, Ducati, + 2.943

5º Aleix Espargaró, Aprilia, + 3.181

6º Miller, KTM, + 6.837

7º Augusto Fernández, KTM, + 7.587

8º Di Giannantonio, Ducati, + 8.602

9º Raúl Fernández, Aprilia, + 11.229

10º Quartararo, Yamaha, + 12.244

11º Nakagami, Honda, + 14.714

12º Mir, Honda, + 14.924

13º Crutchlow, Yamaha, + 16.057

14º Bradl, Honda, + 17.253

15º Pol Espargaró, KTM, + 24.921

16º Pirro, Ducati, + 33.962

17º Morbidelli, Yamaha, + 1:14.934 min

18º Oliveira, Aprilia, 1 vuelta menos

19º Viñales, Aprilia, 1 vuelta menos

- Zarco, Ducati, sin clasificar tras una caída

- Binder, KTM, 7 vueltas menos

Resultados MotoGP Sprint, Motegi (30.9.):

1º Martin, Ducati, 12 rdsn en 21:00.734 min.

2º Binder, KTM, + 1.390 seg.

3º Bagnaia, Ducati, + 5,276

4º Miller, KTM, + 6.194

5º Zarco, Ducati, + 6.315

6º Bezzecchi, Ducati, + 8,919

7º Marc Márquez, Honda, + 9.298

8º Di Giannantonio, Ducati, + 10.189

9º Viñales, Aprilia, + 12.404

10º Raúl Fernández, Aprilia, + 15.366

11º Pol Espargaró, KTM, + 15.473

12º Augusto Fernández, KTM, + 15.592

13º Mir, Honda, + 17.052

14º Oliveira, Aprilia, + 18,092

15º Quartararo, Yamaha, + 19.333

16º Morbidelli, Yamaha, + 19.645

17º Nakagami, Honda, + 21.862

18º Crutchlow, Yamaha, + 26.026

19º Pirro, Ducati, + 27.911

20º Bradl, Honda, + 28.178

- Aleix Espargaró, Aprilia, 4 vueltas abajo

Clasificación del Campeonato del Mundo tras 28 de 40 carreras:

1º Bagnaia, 319 puntos. 2. Martin 316. 3. Bezzecchi 265. 4. Binder 201. 5. Aleix Espargaró 171. 6. Zarco 162. 6. 7. Viñales 139. 8. Marini 135. 9. Miller 125. 10. Quartararo 111. 11. Alex Márquez 108. 12. Morbidelli 77. 13. Oliveira 69. 14. Augusto Fernández 67. 15. Marc Márquez 64. 16. Di Marc Márquez 64. 16. Di Giannantonio 52. 17. Rins 47. 18. Nakagami 45. 19. Raúl Fernández 36. 20. Pedrosa 32. 21. Bastianini 25. 22. Mir 20. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.



Campeonato del Mundo de Constructores:

1º Ducati, 490 puntos. 2º KTM 272. 3º Aprilia 240. 4º Honda 142. 5º Yamaha 131.



Campeonato del Mundo por equipos:

1º Prima Pramac Racing, 478 puntos. 2º Mooney VR46 Racing 400. 3º Ducati Lenovo Team 354. 4º Red Bull KTM Factory Racing 326. 5º Aprilia Racing 310. 6º Monster Energy Yamaha 188. 7º Gresini Racing 161. 8º CryptoDATA RNF 109. 9º LCR Honda 98. 10º GASGAS Factory Racing Tech3, 88. 11º Repsol Honda 84.